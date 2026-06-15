Bomberos

Un incendio provoca la evacuación de las cocinas de Valdecilla

Trabajadores del propio Hospital han controlado el fuego con extintores y después los efectivos municipales lo han extinguido con agua

Europa Press

Santander |

Un incendio provoca la evacuación de las cocinas de Valdecilla
Un incendio provoca la evacuación de las cocinas de Valdecilla | Bomberos de Santander

Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander han extinguido esta mañana un incendio que ha provocado la evacuación de toda la zona de cocinas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El incendio se ha producido alrededor de las 9.30 horas y su origen ha sido una plancha, que ha dado lugar al incendio de toda la instalación eléctrica, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado al Cuerpo santanderino, que ha desplazado dos autotanques y 12 bomberos.

Antes de su llegada, trabajadores del propio Hospital han controlado el fuego con extintores y después los efectivos municipales lo han extinguido con agua.

Para finalizar, han revisado toda la instalación con una cámara térmica y un detector de gases con el objetivo de comprobar estado del espacio tras un suceso que no ha provocado heridos ni evacuados en el resto del edificio.

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