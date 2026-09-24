Horas impagadas en Cantabria: un millón de horas extras, que equivalen a 530 puestos de trabajo

Un millón de horas extraordinarias de trabajo no se pagan en Cantabria. Unas 9.500 personas en Cantabria realizaron horas extraordinarias en el último año en Cantabria y cerca de la mitad de ellas no recibieron ningún tipo de prestación.

Así se desprende de la última Encuesta de Población Activa publicada, con datos de junio de 2025 a junio 2026, que muestra que en Cantabria “se realizaron más de 3 millones de horas extraordinarias” y, de esas, “más de un millón” no fueron pagadas en Cantabria, según la secretaria general de CCOO en Cantabria.

Rosa Mantecón explica a Onda Cero que supone que “el 36% de todas las horas extras que se realizaron” no se pagaron. Una ausencia de retribución y cotización que “es una de las principales formas de abuso laboral que existe en nuestro mercado de trabajo, porque supone un perjuicio importante para las personas trabajadoras, un fraude económico para estas familias, pero además de vulnerar sus derechos, altera también la competencia de las empresas y disminuye los ingresos públicos”.

Según Mantecón, el impacto de estas horas extraordinarias no retribuidas y no cotizadas supone “entorno a 25,9 millones de euros” si se “suma todo el coste laboral, salarios, cotizaciones e impuestos a la Agencia Tributaria”. Y no solo eso, sino que se podrían haber creado “530 puestos de trabajo en Cantabria, de haberse generado cotizaciones a la Seguridad Social”.

Mantecón pide el posicionamiento de la patronal

Se trata de “un problema estructural de nuestro mercado de trabajo” y en muchos casos “es falta de organización y falta de personal disponible para momentos de incremento de producción”. Por este motivo, Mantecón cree que las empresas “lo que quizá deberían de plantearse tener unas plantillas mejor dotadas con mayor personal para no sobrecargar al personal que ya tienen y, además, realizar este trabajo de forma legal y no como lo están haciendo hasta ahora”.

Por eso, mantiene la secretaria general de CCOO en Cantabria, “sería importante que contáramos con un posicionamiento de la propia patronal que, mientras señala el absentismo y a las personas trabajadoras en procesos de baja médica, hace la vista gorda y se mantiene alejada de este grandísimo problema que es para las personas trabajadoras en lo que tiene que ver con sus derechos laborales y sus derechos económicos, pero también para el conjunto de la sociedad y de las arcas públicas”.