El Gobierno de España eleva de 194 a 206 el número de plazas de Cantabria para acoger a menores migrantes

El Ministerio de Juventud e Infancia ha incrementado de 194 a 206 plazas la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en Cantabria, según el borrador de real decreto que este miércoles iba a presentarse a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores extranjeros no acompañados de cada comunidad. Este mismo, según ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros.

El cálculo de estas cifras se basa en la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas resultante de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año 2025, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año 2025 entre el número máximo de menores de edad extranjeros no acompañados atendidos por el conjunto del sistema de protección español.

El borrador también establece que las declaraciones de contingencia migratoria ya vigentes seguirán aplicándose mientras los sistemas autonómicos continúen excediendo tres veces su capacidad ordinaria.

Cantabria cree que no hay planificación

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río (PP), ha rechazado participar en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia (Sumar) este miércoles al considerar que la reunión es "ilegal" por "vulnerar el procedimiento legal establecido" y "no respetar el orden del día previamente aprobado".

Así lo ha manifestado a primera hora de esta tarde en un comunicado, después de que la Sectorial no se haya podido celebrar por falta de quórum tras el 'plantón' de las comunidades y ciudades autónomas del PP, excepto Canarias y Ceuta.

La consejera cántabra ha subrayado que la convocatoria "incumple" los requisitos formales "al no respetar el orden del día previamente aprobado por la Comisión Sectorial", lo que, ha advertido, "invalidaría cualquier medida que se adopte en el seno de la misma".

Cantabria ha manifestado su "preocupación" por el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados "impuesto" por el Gobierno de España.

De este modo, Gómez del Río ha lamentado que el actual modelo de distribución "se está llevando a cabo sin planificación, sin tener en cuenta la realidad de los recursos disponibles en cada comunidad autónoma y sin financiación suficiente", y ha alertado de que este enfoque "dificulta una atención adecuada".

En este sentido, ha subrayado que "no se puede proteger adecuadamente a un menor si se le traslada como si fuera mercancía, sin una evaluación individualizada de su situación ni la garantía de los fondos necesarios para su atención integral".

Y ha advertido que el sistema de protección en Cantabria, "como en otras regiones, se encuentra colapsado", a la vez que ha rechazado que "se impongan traslados sin dotación económica adecuada".

"No se puede garantizar el interés superior del menor si no se evalúa su situación individual ni se aseguran los recursos necesarios para su atención integral", ha incidido la consejera.