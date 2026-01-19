El Gobierno de Cantabria traslada su pesar y solidaridad a las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo andaluz

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha trasladado hoy el pesar y la solidaridad de la comunidad autónoma a las víctimas y familiares del accidente ferroviario acontecido ayer en la localidad cordobesa de Adamuz, así como el cariño y el apoyo de los cántabros al conjunto del pueblo andaluz.

“Andalucía no está sola. Hoy todos somos Andalucía. El pueblo cántabro está al lado de ese pueblo hermano que hoy sufre una tragedia de dimensiones importantísimas”, ha dicho Buruaga tras el minuto de silencio guardado en la sede del Ejecutivo autonómico en recuerdo de los fallecidos.

La presidenta ha deseado una pronta recuperación a los heridos en este “gravísimo accidente” y ha subrayado la voluntad de Cantabria de poner a disposición de Andalucía, “desde el primer minuto”, todos los medios humanos y materiales con los que cuenta la comunidad. Ofrecimiento que, tal y como ha confirmado, ya le ha hecho llegar a su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

“Estamos a su disposición para, todo lo que puedan necesitar, hacérselo llegar. Todo lo que tenemos y todo lo que somos al servicio de un pueblo hermano que está sufriendo lo que sufre”, ha señalado.