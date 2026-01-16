La Guardia Civil sorprende a dos hombres robando cables de cobre de una vivienda abandonada de Arredondo

La Guardia Civil ha sorprendido a dos vecinos de Colindres, de 47 y 45 años, cuando robaban cables de cobre de una vivienda abandonada de Arredondo, por lo que ha instruido diligencias contra ellos, en calidad de investigados, como presuntos autores de un robo con fuerza.

La rápida intervención de la patrulla permitió sorprender a los dos hombres dentro del edificio y evitar el robo de casi 35 kilos de cableado de cobre que habían reunido.

El miércoles por la tarde, una patrulla que prestaba servicio de seguridad ciudadana en el citado municipio observó un vehículo que les resultó sospechoso en el exterior de un edificio de viviendas, actualmente abandonado, por lo que los agentes accedieron al mismo.

Vieron que en la entrada a una vivienda que estaba tapiada se habían roto los ladrillos y había una apertura por la que se introdujeron y encontraron a un hombre que estaba metiendo cables dentro de un saco. Era cableado de cobre procedente de la instalación de la vivienda.

Poco después escucharon ruidos y sorprendiendo a otro individuo que también llevaba cable del edificio.

El cableado, distribuido en tres sacos, tenía un peso total de casi 35 kilos.