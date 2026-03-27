Obras de soterramiento

La glorieta de Sniace se reabre al tráfico esta tarde a las 18.00 horas

La rotonda quedará operativa con la señalización vertical existente, previa a la actuación

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Abre al paso de peatones la prolongación de la pasarela peatonal que cruza la vía auxiliar de Torrelavega
Abre al paso de peatones la prolongación de la pasarela peatonal que cruza la vía auxiliar de Torrelavega | Mesa de Movilidad del Besaya

La glorieta de Sniace se reabrirá al tráfico este viernes, a partir de las 18.00 horas, una vez finalizados los trabajos de extendido de aglomerado.

Así lo ha comunicado al Ayuntamiento de Torrelavega la empresa que está realizando las obras de la vía auxiliar.

La rotonda quedará operativa con la señalización vertical existente, previa a la actuación.

En cuanto a la señalización horizontal, se ejecutará de forma definitiva en una fase posterior, una vez completados el resto de los trabajos de aglomerado pendientes.

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