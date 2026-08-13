Fugado un conductor tras una persecución a 145 km/h en un SEAT Ibiza implicado en un robo

Un hombre "plenamente identificado" permanece en busca y captura tras huir este martes, 11 de agosto, a 145 kilómetros por hora en un SEAT Ibiza presuntamente implicado en un robo. La persecución policial, iniciada en Torrelavega, terminó en Zurita (Piélagos) con una salida de vía y la detención de dos menores.

Los hechos sucedieron en ayer por la tarde, cuando una patrulla de la Policía de Torrelavega observó a un Seat Ibiza cuyas características coincidían con las de un vehículo presuntamente implicado en un robo cometido días antes en un establecimiento hostelero de la capital del Besaya. Al intentar darle el alto, mediante señales luminosas y acústicas, el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida.

Según el informe policial, durante la persecución, realizó maniobras que pusieron en riesgo la seguridad vial, al adelantar a otros vehículos por el carril contrario, obligando a varios a frenar bruscamente, y circular a gran velocidad tanto por vías urbanas como por la Autovía A-8. En concreto, alcanzó los 145 km/h, realizó continuos cambios de carril e invadió arcenes y el sentido contrario.

La persecución en coche finalizó cuando el turismo sufrió una salida de vía en la localidad de Zurita (Piélagos), cerca de Las Presillas (Puente Viesgo). En ese momento, sus tres ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron a pie.

Pocos minutos después, dos de ellos, menores de edad, fueron localizados e identificados, gracias a la coordinación entre patrullas de la Policía Local. Mientras tanto, el conductor escapó, pero quedó "plenamente identificado".

En el registro del vehículo, los agentes localizaron documentación, una importante cantidad de dinero en metálico, herramientas y otros objetos susceptibles de haber sido utilizados para cometer delitos, además de efectos personales.

Todo ello ha sido puesto a disposición de la investigación, asumida por la Guardia Civil de Cantabria, que se ha encargado de las diligencias relativas al accidente y a las infracciones detectadas.

El turismo ha sido trasladado al depósito municipal y ha quedado a disposición de la Jefatura de la Policía de Torrelavega.

En este sentido, el concejal de Seguridad de Torrelavega, Pedro Pérez, ha reconocido y agradecido la actuación de la Policía Local y ha puesto en valor "el riesgo que asumieron los agentes durante una persecución que se prolongó durante varios kilómetros y que transcurrió por calles con mucho tráfico y posteriormente por la autovía".

También, ha destacado la coordinación mantenida con la Guardia Civil, que asumió las actuaciones correspondientes una vez que el vehículo abandonó el municipio de Torrelavega y se produjo el accidente.

Asimismo, ha señalado que el conductor "está plenamente identificado" y se encuentra pendiente de localización.