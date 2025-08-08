Estos serán los conciertos del festival Vive la Feria de Torrelavega

El festival Vive la Feria de Torrelavega, que se celebrará del 8 al 10 de agosto en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera, arrancará este viernes con el concierto de Beret y las actuaciones de los djs Adrián Deerre y Wasfvnny.

Esta será la sexta edición del festival, que se celebrará en la capital del Besaya con el objetivo de dinamizar las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega, ya que coincide con el arranque de La Patrona, y que también incluye en su cartel a grupos y artistas como Cali & El Dandee, Juan Magán, Mägo de Oz o La Fuga. .

La apertura de puertas del recinto durante la jornada inaugural de este viernes está prevista a las 20.00 horas y la primera actuación comenzará a las 21.00 horas a cargo de Wasfvnny, el nombre artístico del Dj cántabro Néstor Guerrero.

Tras esta primera toma de contacto, a las 22.30 horas será el turno del concierto de Beret, el nombre artístico del cantante sevillano Francisco Javier Álvarez.

Como cierre de la primera jornada, a partir de las 00.00 horas llegará el turno del Dj Adrián Deerre.

Ya el sábado, la apertura de puertas del recinto se producirá a las 20.00 horas y el primer concierto será a las 22.00 horas a cargo de Cali & El Dandee. El encargado de poner el cierre a la segunda noche de conciertos será Juan Magán, cuya actuación comenzará a partir de las 00.00 horas.

En la jornada de clausura, prevista para el domingo 10, la apertura de puertas del recinto tendrá lugar también a las 20.00 horas y el primer grupo en subirse al escenario a las 20.30 horas será Willson & Willsonetis, tributo a Fito & Fitipaldis. A las 22.00 horas tendrá lugar el concierto de La Fuga y Mägo de Oz cerrará la noche especial El Águila a partir de las 00.00 horas.