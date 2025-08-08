Las calles de Torrelavega sufrirán cortes y desvíos durante las fiestas y el Torrebus modificará algunas rutas

El Ayuntamiento de Torrelavega ha informado de los cortes de calles, desvíos de tráfico y modificaciones en el servicio del Torrebus que tendrán lugar los próximos días con motivo de la celebración de las fiestas de la Virgen Grande.

El entorno del recinto ferial permanecerá cerrado del 4 al 20 de agosto por la instalación de las atracciones, concretamente la Avenida de la Constitución, desde el centro de salud La Vega-Zapatón hasta la avenida del Cantábrico; la Avenida del Cantábrico, desde la glorieta con las calles Teodoro Calderón y Fernando Arce hasta el pabellón municipal Vicente Trueba; y la calle Lucio Mediavilla, entre la Avenida de España y Avenida de la Constitución.

En este área, la parada 'Avda. Cantábrico' de las líneas L2 y L4 del Torrebus quedará fuera de servicio durante el periodo indicado.

Por otra parte, habrá cortes del tráfico todas las tardes/noches del 8 al 17 de agosto en el entorno del Bulevar Demetrio Herrero por la celebración de eventos. En este caso, los cortes afectarán a las calles José María Pereda y Julián Ceballos a la altura del Bulevar. El día del pregón, viernes 8, se cortará de 19.00 a 23.00 horas.

Así, se suprime la parada 'José Ma Pereda - Ayto' del Torrebus y la L2 modificará su recorrido desviándose por la calle Pablo Garnica y Paseo del Niño, hasta el Paseo de Julio Hauzeur (Torres de Carabaza) y viceversa. Los usuarios deberán utilizar las paradas alternativas 'José Ma Pereda - Pablo Garnica' y 'Joaquín Cayón 8-21'.

Asimismo, se cortará el tráfico en la calle Julián Ceballos a la altura de las calles Alonso Astulez y Ruiz Tagle en los siguientes periodos: desde el viernes 8 de agosto a las 14.00 horas hasta el lunes 11 de agosto a las 7.00 horas; el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de agosto, de 14.00 a 7.00 del día siguiente; y desde el jueves 14 a las 14.00 hasta el lunes 18 a las 7.00 horas.

En este caso, las líneas L1 y L3 desviarán su recorrido por las calles Pando y Augusto González Linares desde las 14.00 horas del viernes 8 de agosto a las 14.00 hasta el lunes 18 de agosto. La parada 'Julián Ceballos - Ayto.' se traslada provisionalmente a la Avenida de España (Plaza de Pequeñeces).

Finalmente, se cortará el tráfico el sábado 16 y domingo 17 por la Gala Floral en la Avenida de España. El sábado, será un corte parcial desde las 14.00 horas para la exhibición de carrozas en el lado del Instituto Marqués de Santillana; y el domingo un corte total de ambos carriles, desde las 14.00 hasta las 20.00 horas, para el desfile.

Las líneas afectadas del Torrebus (L1, L2, L3 y L4) desviarán su recorrido por la Avenida Fernando Arce rodeando el Mercado Nacional de Ganados desde las 14.00 del sábado 16 al lunes 18, y quedan fuera de servicio las paradas Avenida del Cantábrico, Avenida de España y Fernández Vallejo 4-7, según ha informado el Ayuntamiento.