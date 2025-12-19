Estas son las principales recomendaciones a consumidores y usuarios ante las compras de Navidad

El Gobierno de Cantabria ofrece recomendaciones a consumidores y usuarios para afrontar "con todas las garantías" las compras de Navidad.

Así, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio aconseja planificar las compras, con una lista con los productos y precios también, para saber además el importe a gastar en alimentación, regalos o desplazamientos durante estas fechas.

El Ejecutivo, que considera que el comercio de proximidad "siempre es una buena solución" tanto por "calidad" como por "comodidad", aconseja igualmente no acudir en horas puntas o adelantar las compras, para evitar largas colas por las habituales aglomeraciones, y también para que los clientes no se queden sin los productos que quieren.

Y de cara a "ahorrarse unos euros", considera importante "investigar el mercado antes de comprar" mediante un estudio previo de los comercios, por si hay rebajas o precios especiales.

Aunque en diciembre es difícil encontrar grandes descuentos debido a la intensa actividad comercial, la Dirección General recuerda que los comercios tienen la obligación de incluir en la publicidad y en la oferta del producto su precio de venta al público completo, es decir, IVA incluido. De este modo, si se oferta alguna rebaja o descuento, debe reflejar el precio inicial y el final o el porcentaje de descuento.

Compras Online

En el ámbito de las compras online, los 'marketplaces' y las plataformas digitales deben informar si el vendedor es una empresa o un particular y si el orden de aparición de los productos depende de pagos publicitarios o patrocinios. Se aconseja también investigar las opiniones de otros usuarios, sobre todo cuando es poco conocido y cuando hay ofertas tan ventajosas que son difíciles de creer.

También recomienda el Gobierno conservar el tique o factura de compra, imprescindible para ejercer el derecho a cambiar, devolver o reclamar tras la compra, al tiempo que las políticas de pago, devolución y garantías deben de mantenerse en las mismas condiciones que en el resto del año.

En este sentido, si la compra se ha realizado a distancia (por internet, teléfono, correo o a domicilio), el consumidor tiene 14 días para devolverla sin necesidad de justificar el motivo (derecho de desistimiento). En estos casos, salvo que se indique lo contrario, los gastos de envío para devolverla deberá pagarlos el cliente.

Y si se hizo en una tienda física, tiene derecho a devolverla siempre que haya una falta de conformidad en el contrato, por ejemplo, en caso de defecto de fábrica. En el resto de supuestos será por "cortesía comercial", ya que las tiendas no están obligadas legalmente a aceptar otro tipo de cambios o devoluciones.

Garantía

En cuanto a la garantía legal mínima, el Gobierno cántabro recuerda que desde 2022 se ha ampliado de dos a tres los años, durante los cuales las empresas están obligadas a reparar o sustituir el producto o servicio adquirido por el cliente en caso de disconformidad, lo que se denomina como 'garantía legal'.

Toda la información sobre comercio y consumo está disponible en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https:// www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y LinkedIn).