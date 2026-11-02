Educación tendrá 847,6 millones en 2027 y destinará 9,7 a sustituir Yedra por Altamira

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades dispondrá de 847,6 millones de euros en 2027, 61,7 millones más que este año y un incremento del 8,58%. El Gobierno de Cantabria defiende que se trata de la mayor dotación de la historia para este departamento, en un momento marcado por el descenso del número de alumnos y por la desaparición de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha explicado este lunes las principales partidas de unas cuentas que, según sus cálculos, representan el 23,16% del gasto público autonómico. En otras palabras, ha resumido, 23 de cada 100 euros de los recursos de Cantabria se destinarán a educación.

El Ejecutivo destaca además que el incremento se realizará con recursos propios de la comunidad. Silva ha recordado que Cantabria tiene aproximadamente 8.000 alumnos menos que al inicio de la legislatura, mientras que los fondos europeos, que llegaron a aportar 65 millones de euros al sistema educativo en 2022, desaparecerán prácticamente por completo en 2027.

476 millones para el personal docente

La mayor partida corresponde a la Dirección General de Personal Docente, que contará con 476,4 millones de euros, frente a los 432,4 millones del ejercicio anterior.

Dentro de esta cantidad se incluyen los compromisos adquiridos con los profesores en el acuerdo salarial firmado este año. En 2027 se aplicará un incremento de 30 euros por docente y la mejora correspondiente al segundo sexenio comenzará a tener efectos desde septiembre.

También continuará el acuerdo para reducir parcialmente la jornada lectiva del profesorado mayor de 55 años. Actualmente se acogen a esta medida unos 160 docentes y su coste anual ronda los 4,4 millones de euros.

La partida destinada a cubrir vacantes y sustituciones crecerá hasta los 28,6 millones, un 17,5% más.

En el área de centros educativos, las cuentas reservan 4,5 millones de euros para comedor escolar, con incremento de becas y personal, y otros 23 millones para mantener las 532 rutas de transporte escolar.

Altamira comenzará a sustituir a Yedra

Una de las principales novedades de los presupuestos será el inicio del proceso para sustituir la plataforma educativa Yedra por el nuevo sistema Altamira.

La Consejería destinará 9,7 millones de euros en 2027 a esta migración, una cantidad muy superior a los 660.000 euros consignados este año. La implantación será progresiva y se prolongará durante varios ejercicios.

La primera fase estará centrada en el hardware y en la infraestructura tecnológica necesaria. Posteriormente se irán incorporando las aplicaciones de gestión educativa, comunicación con las familias y seguimiento académico.

Silva calcula que la transformación completa tendrá un coste de entre 12 y 13 millones de euros y advierte de que el cambio deberá realizarse de manera gradual para garantizar la seguridad del sistema.

Más recursos para educación inclusiva

También aumenta de forma considerable el presupuesto de la Dirección General de Calidad, Equidad Educativa y Ordenación Académica, que pasa de 16,4 a 23,8 millones de euros.

Una de las prioridades será reforzar la educación inclusiva. En 2027 está prevista la puesta en marcha del tercer Centro Público de Educación Especial de Cantabria, en Colindres, además de ampliar las aulas específicas integradas en centros ordinarios hasta alcanzar las 37.

El programa de gratuidad de libros de texto llegará a los 2,65 millones de euros y se ampliará además al primer ciclo de Educación Infantil.

Más financiación para FP y Universidad

Formación Profesional contará con 6,7 millones de euros y desarrollará el nuevo Plan Regional Estratégico de FP 2027-2030. Entre las novedades se encuentra un proyecto de mentorización empresarial junto a la Cámara de Comercio y los primeros pasos para crear un centro cántabro de innovación de Formación Profesional.

La Dirección General de Universidades dispondrá, por su parte, de 110 millones de euros. De ellos, 106 millones irán destinados al contrato programa de la Universidad de Cantabria.

La financiación de la UC ha aumentado alrededor de un 20% desde 2023, cuando se situaba en 88 millones de euros. También crecerá la aportación autonómica a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que alcanzará los 500.000 euros.

Silva sostiene que el crecimiento presupuestario demuestra que Educación continúa siendo una de las principales prioridades del Ejecutivo y rechaza que exista un escenario de recortes, pese a la caída demográfica y al final de la financiación extraordinaria procedente de Europa.