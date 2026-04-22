Educación abre el plazo de solicitud de plaza para el proceso ordinario de escolarización del curso 2026-2027

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades inicia este miércoles el procedimiento ordinario de escolarización en Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso 2026-2027, con la apertura del plazo de entrega de solicitudes, que se extenderá hasta el próximo 29 de abril.

La tramitación se podrá realizar vía presencial en el centro de primera opción, o a través de la plataforma educativa www.cantabria.es/yedra, para quienes ya estén dados de alta en la plataforma. Se prevé un volumen cercano a las 7.000 solicitudes, una cifra similar a la registrada el pasado curso.

El plazo para la entrega de solicitudes en el proceso ordinario de admisión está dirigido al alumnado que se matricula por primera vez en enseñanzas sostenidas con fondos públicos; los alumnos que voluntariamente deseen cambiar de centro, y aquellos que, habiendo obtenido reserva de plaza en un centro en el proceso previo de adscripción, quieran optar por uno distinto.

La solicitud de plaza tiene carácter gratuito, pueden recogerse en cualquier centro educativo sostenido con fondos públicos y debe ser entregada, exclusivamente, en el centro educativo elegido como primera opción.

Todos los centros están obligados a tramitar las solicitudes, aunque no tengan vacantes, siempre que se presenten dentro del plazo señalado.

Por cada alumno se podrá presentar una única solicitud de admisión y se pueden pedir varios centros, ya que la solicitud permite ordenar por preferencia hasta un máximo de seis centros, aumentando con ello las posibilidades de obtener un puesto escolar de interés para la familia.

Si el alumno es menor de edad, el solicitante deberá aportar la documentación acreditativa de la filiación, custodia o guardia legal.

Criterios de baremación

Los criterios de baremación, en caso de existir menos plazas que solicitudes para un centro son la existencia de hermanos ya matriculados en el centro solicitado; proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de uno de los padres o tutores legales; renta per cápita de la unidad familiar inferior o igual a 2.750 euros y superior a 2.750 euros e inferior o igual a 4.500 euros.

El sorteo para dilucidar los casos de empate se realizará el 12 de mayo.

La documentación a presentar para justificar los criterios valorables a efectos de puntuación no es obligatoria, pero si el número de solicitudes supera al de vacantes, es conveniente presentar los documentos que permitan baremar la solicitud. Si no se presenta junto con la solicitud no podrá ser baremada.

En este procedimiento ordinario se genera derecho preferente a figurar en lista de espera, pero sólo del centro solicitado como primera opción. Las listas de espera del procedimiento previo de adscripción tienen preferencia, pero sólo del centro solicitado como primera opción.

La publicación de las listas provisionales del proceso ordinario de escolarización se efectuará en el tablón de anuncios del centro solicitado y en el apartado de escolarización del portal www.educantabria el 21 de mayo. El plazo fijado para presentar reclamaciones o renuncias será desde el día de la publicación de las listas provisionales al 27 de mayo.

Las listas definitivas de admitidos y no admitidos se publicarán el 5 de junio. Si no se ha obtenido ninguna plaza de las solicitadas en este proceso, y los solicitantes se incorporan por primera vez al sistema educativo de Cantabria o estando ya incorporados no pueden permanecer en su centro de origen, una vez publicadas las listas definitivas, podrán presentar entre los días 10 y 15 de junio una solicitud de admisión complementaria en la sede de la Consejería de Educación.

De esta posibilidad de solicitud complementaria quedan exceptuadas las familias solicitantes de plaza en 1º Ciclo de Educación Infantil (aulas de uno y dos años), a los que la Consejería no pueda garantizar plaza. Estas solicitudes se ordenarán por la puntuación obtenida en el proceso ordinario y, en caso de existir vacante en los centros solicitados, se les adjudicará plaza el 17 de junio, a fin de que puedan matricularse en los plazos ordinarios.

Por último, se fija el plazo de matrícula para el próximo curso en Infantil y Primaria, que será del 10 al 19 de junio, mientras que en ESO y Bachillerato será entre los días 29 de junio y 10 de julio.

Alumnado con necesidades especiales

Por lo que respecta a la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo el procedimiento se rige por los mismos trámites, aunque los plazos se amplían hasta el 8 de mayo para la presentación de solicitudes, puesto que en este caso solamente se pueden entregar en Consejería.

Las solicitudes irán acompañadas de la documentación acreditativa de las necesidades específicas de apoyo educativo y del anexo VIII de las instrucciones para los procedimientos de escolarización 2026-2027 indicando los recursos necesarios.

Este alumnado sólo podrá solicitar plaza de las consideradas de reserva, para que se pueda garantizar una adecuada atención educativa.

Novedades

Ese curso, y como novedad, en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato se adelantan un poco las fechas con respecto al año pasado para facilitar las adjudicaciones y la matrícula antes del periodo estival, lo que facilita realizar la planificación del curso.

Además, los Deportistas de Alto Nivel (DAN) y los Deportistas de Alta Rendimiento (DAR) que opten por Bachillerato dispondrán de prioridad en la adjudicación de plazas en institutos seleccionados para este tipo de reservas de plaza.

Del mismo modo, se abre un capítulo propio para la Educación Especial en la que la Comisión de Escolarización específica analiza caso por caso antes de efectuar las adjudicaciones, conscientes de las necesidades y recursos que este colectivo requiere.

Desde la Consejería de Educación se insiste en trasladar certidumbre y seguridad a las familias, ya que se cuenta con los recursos y plazas necesarias para escolarizar a todos los demandantes de plaza.