Calendario Escolar 2026-2027 en Cantabria: cinco periodos no lectivos y sin consenso

La Consejería de Educación ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el calendario escolar para el curso 2026-2027 para los centros docentes no universitarios.

El curso contará con 175 días lectivos distribuidos en seis periodos lectivos y cinco de descanso.

Comienzo y final de curso

Comenzará el 8 de septiembre en las etapas de Infantil y Primaria y Educación Especial, mientras que la fecha de inicio fijada en ESO, Bachillerato y Formación Profesional es un día más tarde, el 9.

El final de curso será el 23 de junio para los alumnos más pequeños y los de Educación Especial y para el resto de las etapas superiores se establece el 24 de junio.

En las enseñanzas elementales de danza y música las actividades lectivas comenzarán el 16 de septiembre hasta el 31 de mayo de 2027, mientras que las deportivas de régimen especial harán lo propio entre el 18 de septiembre y el 24 de junio.

Para las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y en la educación permanente de personas adultas, el calendario lectivo se desarrollará desde el 16 de septiembre de 2026 hasta el 24 de junio de 2027 y en las de idiomas entre el 5 de octubre y el 31 de mayo, ambos inclusive en todas ellas.

Tanto al inicio como al final de curso, es decir en los meses de junio y septiembre, en las etapas iniciales se ha fijado un horario reducido de cuatro horas, y al igual que el pasado curso la orden recoge que los centros deberán de prestar atención a aquel alumnado que desee permanecer en ellos hasta las 14.00 horas realizando actividades extracurriculares de carácter pedagógico de manera gratuita. Se contemplan, de igual modo, la prestación del servicio de comedor y de transporte escolar similar al resto del curso escolar y en las mismas condiciones.

Cinco periodos no lectivos

Por lo que respecta a los periodos no lectivos se contempla uno en la primera semana de noviembre (del lunes 2 al viernes 6); otro en las fechas navideñas --entre el 23 de diciembre y el 8 de enero; un tercero Carnaval, los días 10, 11 y 12 de febrero; el cuarto en toda la semana coincidente con la Semana Santa --22 al 26 de marzo--, y por último, los días 3 y 4 de mayo.

Al igual que en años anteriores, cuando un día lectivo sea declarado oficialmente como festivo local, la fecha de finalización de las actividades lectivas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato se retrasará los días necesarios para cumplir el número mínimo de días lectivos establecido en la legislación vigente.

Sin consenso

El calendario fue aprobado en marzo sin el consenso de las organizaciones sindicales.

Cuando se aprobó, el consejero del ramo, Sergio Silva (PP), defendió que "no desarma" el modelo de calendario pedagógico, como sostienen algunos sindicatos, sino que, por el contrario, busca el "equilibrio" entre las propuestas recibidas por parte de la propia Junta de Personal Docente, las familias, los directores de Primaria y Secundaria, de la educación concertada y del Consejo Escolar; en definitiva, de "toda la comunidad educativa".

Desde el Gobierno se indicó que, aunque en esta ocasión no hay un reparto simétrico o idéntico entre periodos, el calendario "atiende a criterios pedagógicos", intercalando periodos lectivos y no lectivos.

Educación defiende que se ha procurado que exista una relación entre el periodo de descanso con el periodo lectivo que le precede, lo que supone que cuando hay periodos lectivos más largos, el de descanso es, con carácter general, más largo.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso de reposición en el plazo de un mes ante el consejero o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, contados a partir del miércoles 22 de abril.