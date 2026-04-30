Tras el accidente mortal

Ecologistas en Acción exige el cese inmediato del jefe de la Demarcación de Costas tras la tragedia de El Bocal

La asociación cree que hay una "persistencia de graves deficiencias en la gestión del litoral"

Europa Press

Santander |

Pasarela de El Bocal en la que se produjo el accidente mortal
Pasarela de El Bocal en la que se produjo el accidente mortal | Nacho Cubero - Europa Press

Ecologistas en Acción Cantabria ha solicitado formalmente el cese del responsable de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, tras la tragedia de El Bocal --en la que el 3 de marzo murieron seis jóvenes y otra resultó herida al colapsar una pasarela-- y ante "la persistenciade graves deficiencias en la gestión del litoral".

Según ha explicado este jueves la asociación en un comunicado, la petición se fundamenta en "la falta de actuaciones eficaces para resolver problemas estructurales", así como "decisiones controvertidas en la gestión de infraestructuras costeras que han generado un notable rechazo social y técnico".

EAC considera que la actual dirección "ha demostrado una falta de diligencia, transparencia y capacidad de respuesta ante retos ambientales críticos, comprometiendo la protección del dominio público marítimo-terrestre y la conservación de ecosistemas sensibles".

Por todo ello, reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la "adopción urgente de medidas" que permitan una renovación en la dirección, con el objetivo de "garantizar una gestión más rigurosa, sostenible y alineada con el interés general".

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