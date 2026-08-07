Eclipse de sol en Valles Pasiegos: jornada especial de observación en el Mirador de La Braguía

El próximo 12 de agosto, los Valles Pasiegos serán escenario de uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas generaciones. Coincidiendo con el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, el Grupo de Acción Local celebrará una jornada especial de observación en el Mirador de La Braguía, con el objetivo de acercar este fenómeno al público y aprovechar la ocasión para seguir impulsando el posicionamiento de la comarca como destino de referencia para el turismo astronómico.

La programación comenzará a las 19:00 horas con una charla interpretativa impartida por especialistas de AstroSantander, en la que se explicará de forma divulgativa cómo se produce un eclipse de Sol, cuáles serán sus diferentes fases, qué podrá observar el público durante la totalidad y cuáles son las recomendaciones para disfrutar del fenómeno con total seguridad mediante el uso de gafas homologadas.

Reparto gratuito de gafas para vecinos, visitantes y empresas turísticas

Con motivo de esta cita, el Grupo de Acción Local pondrá en marcha durante la última semana de julio una campaña de distribución gratuita de gafas homologadas para la observación solar. Las personas interesadas podrán recogerlas en la sede del Grupo de Acción Local, en Villacarriedo, hasta agotar existencias.

De forma especial, el GAL hace un llamamiento a los alojamientos rurales, hoteles, restaurantes, empresas de turismo activo y demás negocios vinculados al sector turístico de la comarca para que recojan un lote de gafas destinado a sus clientes durante los días previos al eclipse, contribuyendo así a que quienes visiten los Valles Pasiegos puedan disfrutar de la experiencia con todas las garantías de seguridad.

La entrega se realizará con un número máximo de unidades por establecimiento, con el objetivo de llegar al mayor número posible de empresas interesadas y favorecer la implicación del tejido económico de la comarca en un acontecimiento que atraerá la atención de miles de personas. Asimismo, durante la celebración del evento del día 12 también se repartirán gafas homologadas entre las personas asistentes, igualmente hasta agotar existencias.

Una noche para mirar al cielo

La jornada contará con un dispositivo específico para garantizar el correcto desarrollo de la actividad, que incluirá servicio de Protección Civil, ambulancia, un punto de información del territorio y personal de organización.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la experiencia continuará una vez finalizado el eclipse con la observación de las Perseidas, la lluvia de estrellas más popular del año, cuyo máximo de actividad se produce precisamente en torno a esas fechas. Bajo cielos oscuros y alejados de la contaminación lumínica, como los de los Valles Pasiegos, pueden observarse decenas de meteoros por hora, convirtiendo la noche del 12 de agosto en una ocasión privilegiada para disfrutar de dos grandes acontecimientos astronómicos en una misma jornada.

Con esta iniciativa, el Grupo de Acción Local Valles Pasiegos continúa desarrollando una estrategia destinada a impulsar el turismo astronómico como un nuevo recurso de desarrollo para el territorio, aprovechando la calidad de sus cielos nocturnos, la altitud de sus puertos de montaña y la existencia de miradores naturales con excelentes condiciones para la observación del firmamento. Próximamente se dará a conocer una nueva fase de este proyecto, que acercará al público recursos divulgativos, información especializada y nuevos espacios interpretativos para facilitar el descubrimiento del patrimonio astronómico de la comarca.