Operación de la Guardia Civil

Dos investigados por hurtos en un garaje de una vivienda de Santillana del Mar cometidos en dos noches consecutivas

Sustrayéndose diferentes efectos por valor de unos 500 euros, destacando un compresor, herramientas eléctricas, baterías de vehículos y una bicicleta

Alicia Real

Santander |

Guardia Civil de Santillana del Mar en Cantabria
Guardia Civil de Santillana del Mar en Cantabria | Guardia Civil de Santillana del Mar

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a la investigación de un varón y una mujer de 24 y 22 años de edad, como presuntos autores de dos delitos de hurto en un garaje de una vivienda de Santillana del Mar.

A primeros de octubre, la Guardia Civil tuvo conocimiento de dos hurtos en el garaje anexo a una vivienda de la localidad de Santillana del Mar, hechos cometidos en dos noches consecutivas, sustrayéndose diferentes efectos por valor de unos 500 euros, destacando un compresor, herramientas eléctricas, baterías de vehículos y una bicicleta.

Componentes de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Santillana del Mar, se hicieron cargo de la investigación constatando que eran dos personas los presuntos autores de los hechos.

Posteriormente, se averiguó la identidad de los mismos, siendo localizados en una caseta existente en un terreno del término municipal de Miengo, lugar donde igualmente se recuperó la bicicleta sustraída.

