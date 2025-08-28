De 20 años

Detenido un joven cuando pretendía vender droga en un bar de Laredo

Los agentes le han intervenido marihuana, hachís y cocaína, así como 1010€ en metálico

Alicia Real

Santander |

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a la detención de un varón de 20 años de edad, vecino de Laredo y de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en Laredo.

En un dispositivo de seguridad que la Guardia Civil tenía dispuesto en Laredo, con motivo de las fiestas de su localidad, se procedió a identificar a diferentes personas que se encontraban en el interior de un establecimiento, infundiendo sospechas a los agentes de un joven por su actitud sospechosa.

Identificada esta persona, se le encontró entre sus pertenencias, un total de 9 envoltorios conteniendo cocaína, un tubo de plástico con marihuana en su interior separada por dosis, 5 bolas de hachís, 1010 euros en billetes de diferentes valores, presuntamente obtenidos en ventas de droga ya realizadas, y dos teléfonos móviles.

Los agentes intervinientes procedieron a la detención de este varón, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, interviniendo la droga y el dinero.

