Detenido un grupo criminal por la sustracción de vehículos que posteriormente aparecían calcinados

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'AUDAZAS', ha detenido a tres personas e investigado a otra por presuntamente formar parte de un grupo criminal dedicado a robar vehículos que después aparecían calcinados.

La investigación ha concluido que los vehículos se robaban para utilizarse en otros delitos y posteriormente se quemaban para dificultar la identificación de los autores. Con uno de ellos intentaron atracar una gasolinera y al dueño de otro le pedieron 1.000 euros por no quemar el coche.

En esta operación se han esclarecido ocho presuntos delitos relacionados con sustracciones de vehículos, daños por incendiar los mismos, tentativa de robo con violencia e intimidación en una gasolinera y extorsión.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Santoña comenzó una investigación al detectar que, entre octubre y noviembre del pasado año, se habían sustraído vehículos que posteriormente fueron localizados calcinados. Los robos se produjeron en los municipios de Hazas de Cesto, Voto y Arnuero, y fueron localizados quemados en parajes aislados de Meruelo, Bareyo y Argoños.

Los estudios realizados sobre los tres vehículos robados y que posteriormente aparecieron quemados apuntaban a que los incendios habían sido provocados con un modus operandi similar, lo que, unido a otras pruebas, indicaba que los autores podían ser los mismos.

En el caso del primer vehículo sustraído y que apareció calcinado en la zona de Meruelo, los autores habían contactado con el dueño para que pagara 1.000 euros para evitar que lo quemaran, a lo que se negó.

El robo del vehículo se difundió en una red social para intentar localizarlo, lo que pudo haber servido a los autores para obtener información de la víctima para la posterior extorsión.

Otro de los vehículos sustraídos, antes de aparecer quemado, fue utilizando en una tentativa de robo con violencia e intimidación en una gasolinera.

Con las diferentes pruebas conseguidas se pudo llegar a los presuntos autores, residentes en los municipios de Ampuero y Colindres, algunos con detenciones anteriores. Este mes se detuvo a tres y otro fue investigado.