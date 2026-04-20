Desviados por la niebla cuatro vuelos que tenían que aterrizar en el Seve Ballesteros

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Niebla en el aeropuerto Seve Ballesteros

La densa niebla existente a primera hora de esta mañana en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha obligado a desviar cuatro vuelos que tenían que haber aterrizado en el aeródromo cántabro.

En concreto, se ha desviado a Asturias el vuelo de Vueling de las 7.00 horas procedente de Barcelona con destino a Santander, donde tenía que haber tomado tierra a las 8.30 horas.

También se ha tenido que desviar a Zaragoza el avión de Wizz Air procedente de Bucarest; y el Air Nostrum de Madrid a Santander ha debido regresar a la capital de España.

Finalmente, el Ryanair que venía a Santander desde Manchester ha sido desviado a Madrid, según información de Amigos de Parayas consultada por Europa Press.

