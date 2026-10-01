Descubiertos dos talleres mecánicos ilegales en Arnuero y Marina de Cudeyo

La Guardia Civil ha descubierto dos talleres mecánicos ilegales instalados en sendas naves de Arnuero y Marina de Cudeyo que se encontraban abiertos al público y realizaban trabajos pese a carecer de licencia, no estar registrados y no poder acreditar la gestión de residuos.

Ambos talleres fueron detectados en septiembre por integrantes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil dentro de las labores que realizan para el control de la gestión de residuos y otras actividades que puedan generar impactos en el medio ambiente y que incluyeron diferentes inspecciones a talleres mecánicos.

Los dos citados negocios carecían de autorizaciones administrativas para operar como talleres mecánicos, tales como las preceptivas licencias municipales, y no figuraban en el registro de este tipo de establecimientos.

Tampoco acreditaron la gestión de residuos pese a que las labores que realizaban los generaban por el uso de aceites y otros productos.

Se encontraron vehículos en reparación o mantenimiento, así como otros en espera de ser reparados, según ha explicado en un comunicado la Guardia Civil.

Dentro de sus labores, el SEPRONA confecciona diferentes informes-denuncias que son remitidos a los ayuntamientos donde se encuentran ubicados estos talleres, así como a las consejerías de Medio Ambiente e Industria del Gobierno de Cantabria en relación con las irregularidades observadas y ante posibles infracciones de índole administrativo.