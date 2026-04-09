Denunciados siete pescadores furtivos en Cantabria en dos fines de semana con 94 kilos de diferentes especies

La Guardia Civil en Cantabria ha denunciado en dos fines de semana a siete personas por presunta pesca furtiva y ha intervenido los útiles utilizados y unos 95 kilos principalmente de cachón, aunque también había diferentes cantidades de salmonetes, dorada, cabracho, perla-herrera, rodaballo y jargo, que han sido entregados a centros benéficos.

En concreto, el pasado fin de semana se han llevado a cabo dos actuaciones contra el marisqueo ilegal en la bahía de Santander, fruto de las cuales se ha denunciado a cuatro personas e intervenido más de 40 kilos de cachón (sepia officinalis) pescados de manera ilegal.

Dentro de las labores preventivas que realiza el Servicio Marítimo de la Guardia Civil se detectó a cuatro personas practicando la pesca de cachón en la zona sur de la bahía de Santander, en el municipio de Marina de Cudeyo.

Los infractores aprovecharon las pozas que quedan descubiertas en la bajamar para pescar los ejemplares que quedan atrapados en ellas, empleando artes profesionales (francaos) y luces artificiales, sin contar con licencia profesional para esta práctica.

En el momento de las inspecciones se intervinieron los útiles de pesca y más de 40 kilos de cachón que ya habían sido capturados.

Para este tipo de actuaciones los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cantabria emplean, además de medios propios, otros medios técnicos dotados en el marco del convenio de colaboración del Gobierno de Cantabria con la Dirección General de la Guardia Civil.