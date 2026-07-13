Cruz Roja registra más de 120 picaduras de medusas en las playas cántabras

Cruz Roja ha registrado este sábado hasta 123 picaduras de medusas en las playas cántabras, en "un día intenso" en el que ha predominado el calor.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la organización, que han detallado que 89 de ellas se han contabilizado en los arenales de la zona oriental, 12 en la occidental y 22 en la zona centro del litoral.

Si bien a primera hora de la tarde la presencia de medusas obligaba a izar la bandera de advertencia en las playas nojeñas de Ris y Joyel (que pide precaución pero no prohíbe el baño), al final de la jornada ondeaba en un total de ocho arenales repartidos en cinco municipios.

Estos han sido la Segunda de El Sardinero y Piquío (Santander), La Concha (Suances), Luaña (Alfoz de Lloredo), Berria (Santoña) y Joyel, Ris y Trengandín (Noja).