Convocada en Santander una concentración el viernes contra los fondos buitres tras el desahucio de Maricarmen en Madrid

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha convocado una concentración este viernes, 25 de septiembre, en la Delegación del Gobierno en Santander, a las 19.30 horas, a raíz del mediático desahucio de Maricarmen, de 87 años, en el barrio de Retiro de Madrid, y para mostrar rechazo a los fondos buitre.

Además, el sábado día 26, el sindicato se sumará a una movilización antifascista convocada en la capital cántabra, y en próximas semanas lanzará una campaña a nivel autonómico contra dichos fondos en la región.

La convocatoria del viernes será también en apoyo a compañeras del Sindicato de Inquilinas de Madrid que "sufrieron la violencia represiva de las FCSE", las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras intentaban frenar el desalojo.

Y también, ante la situación de "acoso" que "más de 80" vecinos de Peñacastillo "llevan viviendo desde hace meses por parte del fondo buitre que pretende expulsarlas dos años antes de que finalicen sus contratos de alquiler social".

El Sindicato de Vivienda de Cantabria señala, en el plano estatal, al Gobierno de Pedro Sánchez, que "no solo no ha legislado de manera contundente para proteger el derecho a la vivienda de todas las personas, sino que además se ha dedicado a reprimir por la fuerza los movimientos sociales que de manera autónoma articulan alternativas a través del apoyo mutuo", según explica Cristina Asenjo, militante de la asamblea.

Y a nivel autonómico, Andrea Liba, militante del sindicato cántabro, ha lanzado este mensaje al consejero de Vivienda, Roberto Media, y al delegado del Gobierno, Pedro Casares: "Los fondos buitre están destrozando nuestros barrios y pueblos, expulsando a las vecinas que aquí vivimos y mercadeando sin limitaciones con un derecho fundamental como es el de la vivienda".

Al Ejecutivo regional (PP) le reprochan que "lo único que está haciendo es fomentar la especulación, proteger el turismo a costa de nuestras vidas, agotar nuestro territorio en favor de sus negocios y tratar de desarticular la organización colectiva con el uso de la violencia", por lo que -consideran- Media "tiene que dimitir".