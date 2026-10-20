Bomberos de Santander

Cierran la pasarela del Puente del Diablo en Santander hasta que sea reparada

El cierre se produjo el lunes por la tarde, después de que los Bomberos desplazaran a la zona un autotanque para revisar la pasarela

Europa Press

Santander |

Cierran la pasarela del Puente del Diablo en Santander hasta que sea reparada
Cierran la pasarela del Puente del Diablo en Santander hasta que sea reparada | Bomberos de Santander

Los Bomberos de Santander han cortado el acceso a la pasarela del Puente del Diablo, ubicado en los acantilados de Cueto, tras determinar después de una revisión que precisa ser reparada.

El cierre se produjo el lunes por la tarde, después de que los Bomberos desplazaran a la zona un autotanque para revisar la pasarela.

Al concluirse que necesita ser reparada, fue balizada y se ha cortado el acceso hasta su posterior arreglo, han informado los Bomberos en sus redes sociales.

El Puente del Diablo se encuentra no muy lejano de la playa de El Bocal, donde el pasado marzo fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida grave tras colapsar la pasarela sobre la que se encontraban.

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