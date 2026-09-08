LEER MÁS Cantabria comenzará el curso con un 10% menos de alumnado

El curso escolar arrancará en Cantabria este martes en Educación Infantil y Primaria, con una bajada de casi 3.000 alumnos respecto al año anterior, que se distribuirán en 376 centros educativos, y 92 profesores menos.

Infantil y Primaria

Cerca de 40.000 alumnos de Infantil y Primaria de Cantabria vuelven hoy a las aulas. En concreto, se dividen en Educación Infantil con 12.438 niños, y en Primaria tendrán 27.419.

Vuelta al cole que afrontan con ilusión y nervios.

Mañana será el turno para la vuelta a la vida de los Institutos de Cantabria. Ilusión para los jóvenes, con la vista puesta en el bolsillo y en el encarecimiento de la vida para los padres.

Datos del curso

El curso escolar arrancará en Cantabria este martes en Educación Infantil y Primaria, con una bajada de casi 3.000 alumnos respecto al año anterior, que se distribuirán en 376 centros educativos, y 92 profesores menos.

Además, el inicio de este año académico estará marcado por una huelga de extraescolares, que se inició el pasado 1 de septiembre con el fin de conseguir un marco jurídico para el profesorado.