Cantabria comenzará el curso con un 10% menos de alumnado

Cantabria afronta el curso 2026-2027 con cerca de 3.000 alumnos menos. Todos los niveles educativos pierden estudiantes siendo Secundaria donde más se acusa esa pérdida con 1.100 alumnos menos que el curso pasado. En total, el curso 2026-2027 contará con 80.764 alumnos, un 10% menos que el curso pasado. Por niveles educativos, en Educación Infantil se pierden 250 alumnos, 791 en Primaria, 1.144 en Secundaria y 738 en Bachillerato.

La comunidad cuenta con 376 centros educativos de los 289 son públicos, 74 concertados y 43 privados. La pérdida de aulas este curso se sitúa en el 1,6% en la pública y en el 1% en la concertada, "ambas redes sufren esa contracción del alumnado y una bajada del número de matrículas", ha destacado el consejero de Educación, Sergio Silva.

El curso contará con 8.353 docentes en la red pública, 92 menos que el curso pasado, y en torno a 2300 en la concertada. Además, el responsable de Educación ha explicado que se han ofertado 2.507 plazas de vacantes, de las que se han adjudicado 2.368, es decir, el 95%. "Quedan pendientes 139 plazas que se irán adjudicando a lo largo del mes", ha puntualizado.

A las 527 rutas de autobús se suman 6 más este curso y se amplía el umbral de renta para optar a becas de comedor escolar en los 132 comedores escolares con los que cuenta la región. En proyectos educativos, Silva ha apuntado que sigue en tramitación la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar, y que se han puesto en marcha los premios María Blanchard, que lleva a cargo una dotación de 300.000 euros para alumnos con un rendimiento académico destacado.

La inauguración del curso será el próximo martes, 8 de septiembre, en el Centro de Innovación de Tecnologías de la Educación de Cantabria en Anero. La Consejería ha convocado a la Junta de Personal el próximo viernes, 11 de septiembre, para abordar el debate sobre extraescolares y que desconvoquen la huelga que comenzó el pasado día 1 para reclamar un marco jurídico.