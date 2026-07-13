El Centro Botín retransmitirán la semifinal del Mundial de fútbol a través de la pantalla al aire libre

El Ayuntamiento de Santander y el Centro Botín retransmitirán mañana, a partir de las 21.00 horas, la semifinal del Mundial de fútbol a través de la pantalla al aire libre del propio centro, un encuentro que enfrentará a la selección española con Francia.

Así lo han anunciado la alcaldesa Gema Igual y la directora ejecutiva de la institución Fátima Sánchez, quienes han explicado que será la pantalla exterior del centro la que ofrecerá el encuentro para que todas las personas que lo deseen puedan verlo de forma gratuita y en un ambiente festivo.

Ambas han invitado a santanderinos, cántabros y visitantes a acercarse hasta el anfiteatro del Centro Botín para vivir la semifinal del Mundial, segunda que juega la selección española en su historia.

Además, han deseado lo mejor a los pupilos de Luis de la Fuente y han reivindicado la importancia del deporte para favorecer el encuentro en una ciudad que vibra con los éxitos de los futbolistas españoles.

Por su parte, Sánchez ha recordado que la programación del centro Botín ofrece planes para todos los gustos y, justamente por eso, la proyección de “Valor Sentimental” dentro del ciclo cine de verano se mantiene en el Auditorio, pudiendo así retransmitir el partido en el anfiteatro exterior.

De ganar la ‘Roja’ mañana a los de Didier Deschamps, Ayuntamiento y Centro Botín volverán a colaborar para retransmitir la final el domingo.