CCOO y UGT destacan la normalidad con la que ha comenzado la jornada de huelga general en Cantabria

En el primer informativo matinal de este miércoles hemos hablado con el secretario general de UGT en Cantabria. Mariano Carmona ha explicado que la jornada ha comenzado "con normalidad" y "sin incidentes" en la "huelga pacífica" que se está llevando a cabo en la comunidad.

Desde las cocheras del TUS en Santander, Carmona reconoce que hay "un despliegue policial importantísimo" que le "sorprende" porque "no está habiendo ningún incidente, que yo vea o haya sido destacable".

Desde allí mismo, desde Camarreal en Santander, la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantencón, destaca que el primer piquete informativo de la jornada de huelga en Cantabria "se está desarrollando con absoluta normalidad, aunque se está dificultando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el poder informar a las personas que están tanto en servicios mínimos como en los servicios ordinarios".

Primeros datos de seguimiento

Aunque los primeros datos de huelga llegarán a partir de las 9 de la mañana, Mariano Carmona se atreve a dar cifras de las primeras horas. El secretario general de UGT en Cantabria sostiene que "si le sorprende" que en "la mayoría de las fábricas pues ha parado un porcentaje de la gente en el turno de noche importante".

Aunque reconoce que no tiene los datos cerrados, sostiene que le consta que "hay fábricas que han parado pues un 40% de la gente en el primer turno de noche, que ya es una cantidad significativa".