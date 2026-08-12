CCOO llama a que los buenos datos económicos "no eclipsen" la "precariedad" de los jóvenes cántabros

Comisiones Obreras (CCOO) ha llamado a que los "buenos" datos económicos de los últimos años, marcados por la mejora del empleo, "no eclipsen" la situación de "precariedad" en la que se encuentran los jóvenes cántabros.

El sindicato ha señalado que los contratos temporales representan el 73,2% en el caso de las personas menores de 30 años, el pluriempleo se ha disparado un 120,7%, el empleo se concentra en el sector servicios y existen brechas de género en todos los indicadores, con peores datos para las mujeres; a lo que se suma que la vivienda es "inaccesible" para los jóvenes.

Así lo ha manifestado la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, este miércoles en rueda de prensa, que ha presentado el informe 'Situación Sociolaboral de la Juventud 2026', junto a la secretaria de Jóvenes, Andrea Garay.

Según han advertido, para poder acceder a una vivienda los jóvenes tendrían que destinar el equivalente a 10,9 años de su salario íntegro, cuya media se sitúa en 1.570 euros brutos al mes, en el caso de los menores de 35 años.

En este punto, CCOO ha subrayado que la banca exige 50.904 euros de ahorros para poder acceder a una hipoteca, por lo que los jóvenes necesitan de ayuda familiar.

Todo esto hace que el acceso a la vivienda sea el "gran desafío" de la juventud de Cantabria, donde "solo" el 14,5% de las personas jóvenes están independizadas (uno de cada siete), según datos de 2024.