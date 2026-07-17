CCOO exige a CEOE que retire su "intolerable" campaña en Santander sobre absentismo

CCOO ha exigido a CEOE la retirada de la "intolerable" campaña de publicidad contra el absentismo que está exhibiéndose en Santander y que, a su juicio, "criminaliza" a los trabajadores "por ejercer sus derechos". En este sentido, ha advertido de que si no se da "marcha atrás", estudia "la posibilidad de actuar judicialmente".

La campaña de la patronal contra el absentismo gira en torno al lema 'Evitar las consecuencias del absentismo injustificado es responsabilidad de todos. Mientras unos no están, otros esperan' y puede encontrarse en las marquesinas de los autobuses en Santander.

En los carteles desplegados se pueden leer frases como 'Que tu abuela no reciba la medicación a su hora', 'Esperar al técnico de internet toda la tarde y que no aparezca' o 'Esperar una hora a que te traigan el segundo plato'.

En un comunicado, la Confederación Sindical de CCOO ha opinado que esta iniciativa "pone en el disparadero a las personas trabajadoras ausentes que ejercer su derecho a la salud y otros" y les "responsabiliza del mal funcionamiento de diferentes servicios que se pueden contratar".

"Disfrutar de días por el nacimiento de un hijo o por el fallecimiento de un familiar o tener reposo por una enfermedad son derechos que las patronales cuestionan en mensajes impresentables que eluden la responsabilidad empresarial para tener plantillas suficientes, con salud y seguridad, y ofrecer servicios de calidad", ha censurado.

El secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Mariano Sanz, ha reclamado a la patronal la retirada de esta campaña "especialmente grosera e insultante" y que cesen "los mensajes irresponsables que mezclan todo tipo de circunstancias en el mal llamado absentismo y que criminalizan a las personas trabajadoras".

Ha censurado que después de que el sindicato haya aportado "datos rigurosos" "sobre el deterioro de la salud de las personas que trabajan, se encuentre ahora con "actitudes nada serias de las patronales y conclusiones cocinadas y tendenciosas de los que hacen los estudios".

"Están institucionalizando el uso de la mentira y la tergiversación de la realidad como herramienta para provocar, enfangar y confundir en debates buscando que un futuro gobierno legisle recortando derechos para que las empresas se llenen aun más los bolsillos", ha denunciado.

Así, desde CCOO han reclamado a las patronales "empezar a hablar en serio" de la salud y la seguridad laboral que, según ha añadido, "es legalmente responsabilidad de las empresas", "y abandonar la senda de la manipulación que han tomado".

"Vienen instrumentalizando un debate y cuestionan muchos derechos básicos conquistados durante años por la clase trabajadora", ha apuntado Sanz.

El sindicalista ha acusado a las patronales de seguir "insinuando, sugiriendo, mezclando para confundir el debate y criminalizar a las personas trabajadoras".

Frente a ello, ha defendido que "la mayor parte" de las ausencias del puesto de trabajo están vinculadas con el ejercicio de algún derecho, como el permiso de maternidad, paternidad, matrimonio, cambios de residencia, permiso por defunción o por formación, asuntos propios o horas de representación sindical.

CCOO ha considerado que el objetivo de estos mensajes "tan insultantes" como los que se ven en las marquesinas de Santander es "una forma de señalar y criminalizar a los que están ausentes en el trabajo porque ejercen sus derechos".

"Es impresentable esta forma de culpabilizar que no se cuide a los ancianos, que te sirvan tarde la comida o el invento de las bajaciones de los lunes", ha criticado.

Para el sindicato es la organización de la empresa, a cargo del empresario, "la que tiene que dar salidas a los problemas y planificar plantillas suficientes, con salud y seguridad, para ofrecer servicios de calidad, y no deben eludir esta responsabilidad".

CCOO ha exigido a CEOE y a las patronales que la conforman "dar marcha atrás con esta campaña y corregir mensajes como éstos, y en caso contrario estudia la posibilidad de actuar judicialmente".

Mantecón: "La patronal ha superado todos los límites"

También la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, ha criticado esta campaña "por confundir derechos con absentismo". A su juicio, con ella, "la patronal ha superado todos los límites".

Al igual que ha hecho el sindicato a nivel nacional, la líder autonómica de CCOO ha exigido la retirada de la campaña y ha advertido de que "no descarta la posibilidad de emprender acciones legales".

Para Mantecón, esta campaña es un "nuevo intento" por parte de la patronal de "criminalizar" a los trabajadores "de forma absolutamente irresponsable con el objetivo de recortar derechos".

Ademas, considera que "se está intentando enfrentar a las personas trabajadoras al identificar a profesionales de determinados sectores como el problema, esquivando el abordaje de la pérdida de salud de las personas trabajadoras y convirtiendo a quienes están enfermas en sospechosas permanentes".

En este sentido, ha censurado que en esta iniciativa publicitaria se "vuelve a utilizar de forma torticera el concepto de absentismo para cuestionar derechos laborales y sembrar la sospecha sobre miles de personas que simplemente están ejerciendo un derecho reconocido por la legislación y avalado por profesionales sanitarios".

"Quien presenta como fraude el hecho de recuperarse de una enfermedad no sólo criminaliza a las personas trabajadoras sino que también pone en cuestión el criterio de los profesionales de la sanidad", ha aseverado.

En este sentido, ha insistido en que una baja prescrita por personal médico "no es absentismo" sino "un derecho" y ha apuntado que las ausencias injustificadas representan "una parte mínima" de las horas pactadas en la región.

"Si la CEOE quiere reducir las bajas laborales, le instamos a trabajar para que las empresas inviertan más en prevención de riesgos laborales y mejoren las condiciones de trabajo y también que luche para que se reconozcan las enfermedades profesionales o se refuerce la sanidad pública", ha apuntado.

Mantecón se ha quejado de que la patronal "lleva años manipulando el concepto de absentismo, metiendo en el mismo saco vacaciones, permisos retribuidos, maternidad, paternidad o incapacidades temporales, e intentando instalar un relato que presenta el ejercicio de derechos como si fuera un fraude".

"Estamos hartas del falso discurso del absentismo. Pedimos a la patronal que rectifique, que retire la campaña y que empiece a abordar este tema con seriedad y rigor en los datos y no con mensajes publicitarios que distorsionan la realidad y alimentan prejuicios y crispación", ha indicado.