Tráfico Semana Santa

Carreteras retirará los conos de las obras del túnel de Riocorvo en Semana Santa para que el tráfico sea más fluido

El delegado ha pedido disculpas a la ciudadanía por los "inconvenientes" que estas obras generan en el tráfico

La DGT prevé 422.000 desplazamientos en Cantabria durante la Semana Santa

Europa Press

Santander |

El túnel de Riocorvo en la autovía A-67, en sentido a Palencia
El túnel de Riocorvo en la autovía A-67, en sentido a Palencia | Google Maps

La Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria retirará en Semana Santa los conos de las obras que se están ejecutando en el interior del túnel de Riocorvo (Cartes), en la Autovía de la Meseta (A-67), para que el tráfico sea más fluido durante estos días de mayor circulación.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, este viernes a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que espera que estas actuaciones de modernización que está llevando a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en túneles de la comunidad autónoma y en la Red Nacional de Carreteras del Estado finalicen "lo antes posible".

Casares ha destacado que se trata de una inversión "muy importante" de 50 millones de euros que, en cualquier caso, tiene que estar finalizada antes de junio de 2026, dado que están financiados con fondos europeos.

El delegado, que ha pedido disculpas a la ciudadanía por los "inconvenientes" que estas obras generan en el tráfico, ha indicado que para paliar los efectos de las mismas en los días clave de entrada y salida de la operación de Semana Santa se retirarán los conos, en ambos sentidos, en el caso del túnel de Riocorvo, aunque hay "alguno más" en obras, para que el tráfico sea más fluido.

Se trata de medidas, ha explicado, que la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria suele hacer en los momentos que se prevé más movimiento de vehículos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer