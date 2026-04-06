Cantabria supera los 60.000 visitantes esta Semana Santa

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno y Fuente Dé, instalaciones gestionadas por la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur), y la cueva El Soplao han recibido en Semana Santa un total de 59.997 visitantes, un 2,6% más que en 2025 (58.470), al contabilizar los datos de afluencia obtenidos desde el sábado 28 de marzo hasta este domingo 5 de abril.

A ello se suman las cifras de la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo (1.503 usuarios) y del Mirador de Peña Cabarga (245), recursos que el pasado año no estaban abiertos al público en estas fechas y que, por lo tanto, quedan al margen de la comparativa.

En total, el conjunto de las instalaciones turísticas de Cantabria arroja un balance de 61.745 visitantes, según los datos aportados por el Ejecutivo regional.

Cabárceno ha vuelto a ser el principal activo con 39.081 visitas en la última semana, una afluencia muy similar a la del pasado año (39.251), aunque desde el jueves hasta el domingo el parque ha recibido un 10,6% más de visitantes, al pasar de 23.281 a 25.739. De hecho, el viernes y el sábado se colgó el cartel de aforo completo, ya que acudieron al 8.405 y 8.162 visitantes, respectivamente.

Sin embargo, el recurso que mayor incremento de usuarios ha registrado en este periodo vacacional ha sido el teleférico de Fuente Dé, un 43,1% más de jueves a domingo (de 4.248 en 2025 a 6.079 en 2026) y un 20% más en el cómputo de toda la semana (de 7.507 a 9.009).

Estas dos instalaciones acaparan casi el 80% del total de visitantes y, conjuntamente, han subido un 2,8% en comparación con la Semana Santa anterior (48.090 frente a 46.758).

También ha mejorado los registros del año pasado la cueva El Soplao, a la que se han adentrado 11.907 personas desde el pasado sábado, un 1,7% más que en 2025 (11.712). De ese total, el 61% (7.264) lo ha hecho en los últimos cuatro días, con la modalidad de visita turística como la más demandada por el público.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha realizado un balance "muy positivo" de una Semana Santa en la que Cantabria "ha vuelto a demostrar que es un destino turístico de primer orden, con grandes recursos naturales, con importantes infraestructuras turísticas, con atractivos culturales que despiertan gran interés y con una gastronomía de primera".

Para Martínez Abad, estos datos invitan a ser "muy optimistas" de cara al verano y a seguir trabajando en la desestacionalización de la oferta durante todo el año, objetivo en el que el Gobierno está "volcado".

"Cantabria es ahora mismo un destino que apetece con muchas fortalezas para enamorar tanto al turista nacional como el internacional y que, gracias también a la profesionalidad y buen hacer del sector hostelero, ofrece una experiencia turística que no defrauda a nadie", ha señalado.