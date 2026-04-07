Cantabria registra 46 incendios desde la madrugada

Los 26 incendios activos en la región están concentrados en la zona occidental afectando a los municipios de Valdáliga, Rio Nansa, Lamasón, Cabuérniga, Los Tojos, Arenas de Iguña y Cieza. El director general de Montes, Ángel Serdio, ha explicado que la pasada madrugada ha sido sin duda "la más comprometida en lo que va de año en la extinción de incendios forestales, con 56 incendios en total producidos durante la jornada de ayer lunes".

El de mayor virulencia es el que afecta a Cires, en el municipio de Lamasón, y para el que se solicitó al Ministerio el refuerzo en los medios aéreos con la intervención de un helicóptero de la BRIF de Soria.

Según Serdio, "las condiciones meteorológicas continúan siendo muy malas y los índices de riesgo permanecen en niveles muy altos en toda la región". El operativo continúa activo en su totalidad en toda la región y a lo largo del día de hoy se valorará la situación de cara a solicitar el apoyo de más medios aéreos al Ministerio.