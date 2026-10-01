Cantabria recuperará las ferias ganaderas con vacuno a partir del 1 de noviembre

Las ferias ganaderas con presencia de ganado bovino podrán volver a celebrarse en Cantabria a partir del próximo 1 de noviembre, después de un año de restricciones por la dermatosis nodular contagiosa. La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha anunciado que el Gobierno de Cantabria dará este nuevo paso en la desescalada siempre que durante el mes de octubre no se produzca ningún cambio negativo en la situación sanitaria.

La limitación comenzó el 20 de octubre del año pasado, cuando Cantabria adoptó medidas para evitar la entrada de la enfermedad en la comunidad. Durante estos meses otras especies han ido recuperando progresivamente su actividad en ferias y eventos, mientras que las restricciones se han mantenido para el ganado vacuno.

Cantabria no ha registrado ningún caso positivo de dermatosis nodular contagiosa y en el conjunto de España no se detectan nuevos focos desde el pasado 3 de marzo.

Un año con restricciones de movimientos

Susinos ha defendido que, ante la imposibilidad de vacunar de forma preventiva en Cantabria, la restricción de movimientos era una de las principales herramientas disponibles para proteger la cabaña ganadera.

La comunidad llegó a suspender la actividad del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega y posteriormente fue flexibilizando las medidas a medida que evolucionaba la situación sanitaria. A partir del 1 de noviembre podrán volver a celebrarse ferias, concursos, exposiciones, exhibiciones y arrastres con participación de ganado bovino, siempre bajo las medidas de bioseguridad establecidas.

Algunas medidas seguirán hasta final de año

La recuperación de las ferias no supondrá el final de todas las restricciones. Hasta el 31 de diciembre se mantendrá la cuarentena de 28 días para los animales que lleguen desde fuera de Cantabria. También continuarán las actuales limitaciones en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega para la entrada de determinados animales procedentes de otras comunidades.

Ganadería justifica la decisión en la ausencia de nuevos positivos, el final del periodo de mayor presencia del insecto transmisor de la enfermedad y la evolución de los programas de vacunación en las zonas afectadas de España. La nueva resolución se publicará durante los últimos días de octubre y entrará en vigor el 1 de noviembre.