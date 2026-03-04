Riesgo alto y muy alto de incendios

Cantabria mantiene activos 10 incendios forestales

En las últimas 24 horas se han registrado 31 focos en la comunidad

Alicia Real

Santander |

Incendio en Las Riegas, Carmona
Sigue activa la situación de incendios forestales en Cantabria con diez incendios activos en los municipios de Saro, Villacarriedo, Selaya, San Roque de Riomiera, Soba, Vega de Pas y Luena. En el día de ayer se provocaron 31 focos.

“Los índices de riesgo se mantienen en valores altos y muy altos en toda Cantabria y la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el dispositivo de lucha y extinción forestales en toda la comunidad autónoma”, según ha informado el director general de Montes, Ángel Serdio.

