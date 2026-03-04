Cantabria mantiene activos 10 incendios forestales

Sigue activa la situación de incendios forestales en Cantabria con diez incendios activos en los municipios de Saro, Villacarriedo, Selaya, San Roque de Riomiera, Soba, Vega de Pas y Luena. En el día de ayer se provocaron 31 focos.

“Los índices de riesgo se mantienen en valores altos y muy altos en toda Cantabria y la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el dispositivo de lucha y extinción forestales en toda la comunidad autónoma”, según ha informado el director general de Montes, Ángel Serdio.