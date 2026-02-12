Estadística INE

Cantabria gana 934 habitantes en el cuarto trimestre de 2025

Una ganancia que se debe fundamentalmente a la población de nacionalidad extranjera

Europa Press

Santander |

Gente paseando por Santander en Cantabria
Gente paseando por Santander en Cantabria | Ayuntamiento de Santander

Cantabria ha ganado 934 habitantes en el cuatro trimestre de 2025, un 0,16%, el quinto mayor incremento de las comunidades y similar al del conjunto del país, según la Estadística Continua de Población publicada este martes por el INE y consultada por Europa Press.

En concreto, la población de Cantabria se situó en este periodo en 597.281 personas, frente a las 596.374 a 1 de octubre de 2025. Una ganancia que se debe fundamentalmente a la población de nacionalidad extranjera.

En concreto, a 1 de enero de este año Cantabria contaba con 545.467 habitantes de nacionalidad española, 112 más que en octubre (+0,02%) y 51.814 residentes de nacionalidad extranjera, que son 822 más (+1,6%).

Durante el cuarto trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas, salvo en Illes Balears. También creció en la ciudad autónoma de Ceuta y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,34 por ciento), Castilla-La Mancha (0,27 por ciento) y Comunidad de Madrid (0,24 por ciento).

En total, la población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026. Es el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 442.428 personas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer