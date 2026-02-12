Cantabria gana 934 habitantes en el cuarto trimestre de 2025

Cantabria ha ganado 934 habitantes en el cuatro trimestre de 2025, un 0,16%, el quinto mayor incremento de las comunidades y similar al del conjunto del país, según la Estadística Continua de Población publicada este martes por el INE y consultada por Europa Press.

En concreto, la población de Cantabria se situó en este periodo en 597.281 personas, frente a las 596.374 a 1 de octubre de 2025. Una ganancia que se debe fundamentalmente a la población de nacionalidad extranjera.

En concreto, a 1 de enero de este año Cantabria contaba con 545.467 habitantes de nacionalidad española, 112 más que en octubre (+0,02%) y 51.814 residentes de nacionalidad extranjera, que son 822 más (+1,6%).

Durante el cuarto trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas, salvo en Illes Balears. También creció en la ciudad autónoma de Ceuta y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,34 por ciento), Castilla-La Mancha (0,27 por ciento) y Comunidad de Madrid (0,24 por ciento).

En total, la población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026. Es el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 442.428 personas.