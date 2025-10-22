Cantabria estará el jueves en aviso naranja por costeros

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso naranja por fenómenos costeros adversos en el litoral para el jueves, y avisos amarillos por viento para el día de hoy y la jornada de mañana.

El aviso naranja por costeros estará activo entre la medianoche de hoy y el final del jueves. Se espera viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), localmente de 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9) mar adentro, y mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros. Pasado este nivel de riesgo se rebaja la peligrosidad, bajando el aviso a nivel amarillo entre el final de la jornada de mañana y las 08:00 horas del viernes, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Los avisos por fuerte viento darán comienzo hoy miércoles a las 20:00 horas con su activación en la Cantabria del Ebro, por rachas máximas del suroeste de 80 kilómetros por hora. Ya el jueves, día 23, el aviso por viento se extiende a toda la Comunidad entre el inicio del día y las 10:00 horas, ampliándose en el litoral hasta las 16:00 horas. La previsión es de viento del oeste y noroeste de 80 kilómetros por hora en la Cantabria del Ebro y Liébana, y de 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde.

Recomendaciones

Ante la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Por la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.