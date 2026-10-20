Aviso de la AEMET en Cantabria

Cantabria está este miércoles en aviso amarillo por olas de 4 metros

Este nivel de alerta estará vigente entre esta medianoche y las 21.00 horas

Europa Press

Santander |

Olas en Santander por el temporal en Cantabria
Olas en Santander por el temporal en Cantabria | Juanma Serrano - Europa Press

El litoral de Cantabria estará este miércoles, 21 de octubre, en aviso amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros adversos con olas de 4 metros.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente entre esta medianoche y las 21.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Durante la mañana se espera viento del este o nordeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7); mientras que por la tarde la predicción es de mar combinada del noroeste de 4 metros mar adentro.

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