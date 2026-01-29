Cantabria continuará este jueves en aviso amarillo por oleaje, que se elevará a naranja el viernes

El litoral cántabro continuará este jueves en aviso amarillo (peligro bajo) por oleaje durante toda la jornada, con previsión de mar combinada del noroeste de cuatro a cinco metros y viento de componente oeste de 50 a 61 kilómettos por hora (fuerza 7) al final del día.

El viernes la alerta se elevará a naranja (peligro importante), ya que se espera mar combinada del oeste o noroeste de cinco a siete metros y viento de componente Oeste 62 a 88 km/h (fuerza 7 u 8) a partir de la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología.