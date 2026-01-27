Cantabria, la comunidad donde más bajó el paro en 2025

Cantabria ha sido la comunidad autónoma donde más ha bajado el paro en 2025 en términos porcentuales, con una reducción del 17,56 por ciento, lo que suponen 4.100 desempleados menos que a cierre de 2024, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 2.800 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 6,77%.

Esta cifra de parados es la más baja registrada en Cantabria en un cuarto trimestre desde 2007.

Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Cantabria (17 veces) mientras que ha bajado en siete ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2014.

En el cuarto trimestre se destruyeron en Cantabria 2.400 puestos de trabajo (0,9% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 266.000 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde 2007.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 285.300 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 5.200 personas (1,79%).

En el último año se han creado en la comunidad 4.900 empleos (+1,9%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 800 personas (-0,3%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 1.600 mujeres (-13,9%), frente a un retroceso del paro masculino de 1.300 parados (-12,1%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 9.900 y la tasa de paro femenino en el 7,25% . Por su parte, 9.400 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,33%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Cantabria se redujo en 2.100 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 13,5%.

Tipo de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 700 personas en el cuarto trimestre en la región y el de temporales se redujo en 6.500 asalariado.

Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 223.400 personas, de los que 188.400 tenían contrato indefinido (el 84,33%) y 35.000, temporal (el 15,67%).

Mientras que el sector público generó 1.200 puestos de trabajo en Cantabria, un 2,34% más, hasta un total de 52.500 ocupados, el sector público destruyó 3.500 puestos de trabajo, un 1,61% menos, hasta un total de 213.600 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 4.400 personas en el cuarto trimestre (-1,87%) en la comunidad hasta los 230.300 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 2.100 (+6,23%), hasta sumar 35.800 personas.

Por sectores, el paro bajó en servicios, 1.400 menos (-14%); parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año, 1.400 menos (-14,89%); construcción, 200 menos (-22,22%), mientras que se incrementó en la industria, 200 más (+10,53%).