Tras la llegada de la especie a Noja

El IH Cantabria analiza si es asiática el alga aparecida en playas de Castro y Bareyo

En ambos casos "es posible" que sea la especie invasora que ha vuelto a llegar este verano

Europa Press

Santander |

ARCHIVO - Alga asiática en playas de Noja
ARCHIVO - Alga asiática en playas de Noja | Europa Press

El Gobierno regional ha encargado al Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria que analice si es asiática el alga aparecida en los últimos días en playas de Castro Urdiales y también, aunque en menor cantidad, de Ajo (Bareyo).

En ambos casos "es posible" que sea la especie invasora que ha vuelto a llegar este verano, por segundo consecutivo, a los arenales de Noja, este año "mucho antes" y en "más" cantidad que el pasado.

Así lo ha indicado este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, a preguntas de los periodistas en Laredo, donde ha precisado que el alga que ha aparecido en la costa de Castro y Bareyo está "a falta de confirmación" de si es asiática, aunque "en un grado muy alto es posible" que lo sea.

Por eso, Media (PP) también está a la espera de si la alcaldesa castreña, Susana Herrán (PSOE), "pide ayuda" a su Consejería para la retirada y tratamiento del alga -como en Noja- o en ese Ayuntamiento consideran que "es una cuestión de limpieza de playas" y competencia por tanto de la administración municipal, en línea con la tesis que defienden desde el Ministerio para la Transición Ecológica, al que el Ejecutivo cántabro va a reclamar los 600.000 euros de gasto de 2025 en los arenales nojeños.

"Sería muy bueno que la alcaldesa de Castro Urdiales dijera qué le parece esto, a ver si va a correr el Ayuntamiento de Castro, como dice el secretario de Estado (de Medio Ambiente, Hugo Morán), con todos los gastos que suponga esa retirada o verdaderamente va a exigir a sus compañeros de partido que hagan lo que tienen que hacer, que es retirar a su costa y tratar todas esas algas asiáticas porque es el compromiso que se adquirió en la conferencia sectorial de 2012".

Por lo demás, Media ha reiterado que desde su departamento van a seguir exigiendo al MITECO "que cumpla con sus responsabilidades" y sufrague los gastos de la retirada y tratamiento de esta especie invasora de las playas.

En este sentido, ha vuelto a llamar al delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE en la región, Pedro Casares, a que apoye a la comunidad autónoma para que el Estado, "que es el competente, pague" el desembolso realizado en 2025 y en lo que va de 2026 por la administración autonómica en los arenales de Noja, en una labor que no es "responsabilidad".

Y ha instado al socialista para finalizar a que ofrezca ese respaldo "en lugar de ir de foto en foto sin nada que aportar" a los cántabros.

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