El IH Cantabria analiza si es asiática el alga aparecida en playas de Castro y Bareyo

El Gobierno regional ha encargado al Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria que analice si es asiática el alga aparecida en los últimos días en playas de Castro Urdiales y también, aunque en menor cantidad, de Ajo (Bareyo).

En ambos casos "es posible" que sea la especie invasora que ha vuelto a llegar este verano, por segundo consecutivo, a los arenales de Noja, este año "mucho antes" y en "más" cantidad que el pasado.

Así lo ha indicado este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, a preguntas de los periodistas en Laredo, donde ha precisado que el alga que ha aparecido en la costa de Castro y Bareyo está "a falta de confirmación" de si es asiática, aunque "en un grado muy alto es posible" que lo sea.

Por eso, Media (PP) también está a la espera de si la alcaldesa castreña, Susana Herrán (PSOE), "pide ayuda" a su Consejería para la retirada y tratamiento del alga -como en Noja- o en ese Ayuntamiento consideran que "es una cuestión de limpieza de playas" y competencia por tanto de la administración municipal, en línea con la tesis que defienden desde el Ministerio para la Transición Ecológica, al que el Ejecutivo cántabro va a reclamar los 600.000 euros de gasto de 2025 en los arenales nojeños.

"Sería muy bueno que la alcaldesa de Castro Urdiales dijera qué le parece esto, a ver si va a correr el Ayuntamiento de Castro, como dice el secretario de Estado (de Medio Ambiente, Hugo Morán), con todos los gastos que suponga esa retirada o verdaderamente va a exigir a sus compañeros de partido que hagan lo que tienen que hacer, que es retirar a su costa y tratar todas esas algas asiáticas porque es el compromiso que se adquirió en la conferencia sectorial de 2012".

Por lo demás, Media ha reiterado que desde su departamento van a seguir exigiendo al MITECO "que cumpla con sus responsabilidades" y sufrague los gastos de la retirada y tratamiento de esta especie invasora de las playas.

En este sentido, ha vuelto a llamar al delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE en la región, Pedro Casares, a que apoye a la comunidad autónoma para que el Estado, "que es el competente, pague" el desembolso realizado en 2025 y en lo que va de 2026 por la administración autonómica en los arenales de Noja, en una labor que no es "responsabilidad".

Y ha instado al socialista para finalizar a que ofrezca ese respaldo "en lugar de ir de foto en foto sin nada que aportar" a los cántabros.