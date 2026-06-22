Cantabria activa el Meteocant ante la previsión de altas temperaturas

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, en base al informe del Servicio de Protección Civil y Emergencias de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, ha activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil por fenómenos meteorológicos adversos (METEOCANT), una situación de alerta y seguimiento motivado por el aviso especial por ola de calor emitido por AEMET entre el 21 y 24 de junio 2026

Y es que la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos por ola de calor en diversos puntos de la península, entre ellos Cantabria, donde será más acusado en la zona Liébana y centro de la comunidad, donde las temperaturas en los próximos tres días podrían superar los 39-40 grados en algunas zonas de Cantabria.

Desde el Gobierno de Cantabria, y con sentido preventivo, se ha puesto en marcha esta fase del METEOCANT, en la que se va a llevar a cabo un seguimiento de las condiciones que esta ola de calor va a generar, de forma especial en los municipios afectados.

Por este motivo, la consejera de Presidencia y Seguridad ha hecho un llamamiento a la población para que eviten la exposición directa y prolongada al sol en las horas centrales del día y no realicen esfuerzos o actividades físicas innecesarias.

Dada la acusada subida de los termómetros prevista la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha pedido hoy a los cántabros y a quienes nos visitan que eviten la exposición directa y prolongada al sol en las horas centrales del día, y que no realicen esfuerzos o actividades físicas innecesarias.

Es conveniente mantenerse hidratado a base de ingesta frecuente de bebidas no alcohólicas, sin esperar a tener sed, salvo contraindicación médica, y evitar las comidas copiosas. Para favorecer la regulación del calor corporal se recomienda utilizar ropa ligera y holgada, que debe acompañarse de gorro, gafas y crema protectora.

En estas circunstancias, es muy importante prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con algún tipo de patología, más vulnerables a sufrir deshidratación o golpes de calor.

En la playa se recomienda el uso de sombrilla, refrescarse frecuentemente, evitar estancias prolongadas, y salir inmediatamente del agua y acudir a los puestos de vigilancia en caso de encontrarse mal.

Además, el Gobierno de Cantabria desaconseja la práctica de cualquier tipo de deporte al aire libre (senderismo, ciclismo, runing…) y la realización de esfuerzos. Si estos fueran inevitables se deben de elegir las horas de menor incidencia de sol y calor, y mantener una hidratación continua. Con temperaturas altas lo mejor es dejar las actividades lúdicas que requieran desgaste físico acusado para días menos calurosos.

Si es posible se insta a la población a elegir lugares frescos, a la sombra, y evitar que el calor entre en casa bajando persianas y cerrando ventanas en las horas de mayor temperatura.

En último término, Urrutia ha recordado a los ciudadanos que ante cualquier incidencia hay que llamar al 112 lo antes posible para procurar una rápida intervención.