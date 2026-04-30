Cabárceno amplía su horario para facilitar el acceso de visitantes durante el Puente de Mayo

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno reforzará sus servicios durante el puente de mayo. La instalación amplía su horario y abrirá sus puertas a las 9.00 horas.

Asimismo, se amplía el horario de los diferentes servicios de hostelería e instalaciones del parque. La telecabina operará desde las 9.45 hasta las 17.45 horas, con última subida a las 17.15.

Las demostraciones de técnicas de vuelo de aves rapaces tendrán lugar tres veces al día, a las 12.00, 15.30 y 17.30 horas y el reptilario permanecerá abierto de forma continuada entre las 10.30 y las 19.30 horas.

Por su parte, la Casa del Oso podrá visitarse de 11.00 a 18.00 horas, incluyendo un pase guiado a la sala a las 11.30, con aforo limitado a 15 personas. La sala 360 ofrecerá proyecciones en varios pases. Por la mañana, a las 13.00 horas, 13.15 y 13.30; por la tarde, a las 16.15, 16.30 y 16.45.

Finalmente, se ofertará, del viernes 1 de mayo al domingo 3, la visita guiada en bicicleta eléctrica, una alternativa sostenible y saludable, apta para mayores de 9 años.

Esta visita permite descubrir el parque desde una perspectiva global. A lo largo del recorrido, se explican curiosidades de los animales, así como las labores que se desarrollan para garantizar su bienestar, al tiempo que se pone en valor el proceso de recuperación ambiental que experimentó el espacio en los años 90, cuando la mina se transformó en el territorio verde que Cabárceno es hoy.

La actividad comienza a las 9.45 horas en la zona de Osos y finaliza a las 13.00 horas.

Nuevo nacimiento

Además, Cabárceno ha dado la bienvenida, este mes de abril, a una nueva cría macho de camello bactriano, especie que se encuentra en serio peligro de extinción, con una población de poco más de mil ejemplares en libertad.

Se trata del octavo ejemplar de esta especie que nace en la instalación cántabra, lo que representa un nuevo logro dentro de la labor de conservación y reproducción de especies amenazadas que se desarrolla en Cabárceno, siendo, además, uno de los centros españoles que cuenta con uno de los grupos más numerosos de camellos bactrianos, ha informado el Gobierno en un comunicado.

Tanto la cría como su madre se encuentran en perfecto estado e integradas con el resto de ejemplares. Con este nacimiento, el grupo reproductor del Parque de la Naturaleza de Cabárceno está compuesto por siete miembros: un macho adulto y cinco hembras más la nueva cría macho.

El éxito del programa de reproducción de Camello bactriano en la instalación cántabra ha permitido que parte de los ocho ejemplares nacidos en el parque hayan sido trasladados a otros centros y zoos europeos, entre los más recientes a Francia o al zoo de Madrid, donde en 2024 viajaron tres ejemplares desde Cabárceno.

Con estos traslados se evitan problemas de consanguinidad en las poblaciones que viven en un mismo parque y se garantizan los programas de reproducción a nivel europeo.

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El camello bactriano es una especie originaria de los desiertos rocosos de Mongolia y China. Las camellas bactrianas paren una única cría tras una gestación de entre 12 y 14 meses. En general son animales de carácter pacífico, aunque cuando se enfadan pueden ser muy agresivos y peligrosos. Los machos son de gran envergadura y pueden medir más de dos metros y llegar a pesar casi 1.000 kilos. Cuentan con una esperanza de vida de más de 50 años y son muy poco exigentes en lo que respecta a la dieta ya que ésta consiste únicamente en hierba seca y brotes de arbustos.