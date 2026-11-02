Beatriz descubrió que su vivienda estaba afectada por el PSIR de Olucas al acceder al proyecto: “Nadie me lo había comunicado”

Beatriz Díez asegura que se enteró de que parte de su vivienda estaba afectada por el PSIR de Olucas Surf Center cuando otra integrante de la plataforma vecinal le facilitó la documentación del proyecto. Hasta ese momento, explica, sabía que uno de los terrenos de su abuela estaba incluido en la actuación, pero nadie le había comunicado que la afección alcanzaba también a su casa.

Así lo ha contado en Más de Uno Cantabria, donde ha participado junto a Gloria Viadero, también portavoz de la asociación de afectados. Díez relata que recibió una llamada en la que se planteaba la posible venta de uno de los terrenos familiares, pero que fue más tarde, al revisar los planos, cuando descubrió que la afección iba más allá.

“Me entero en el momento que Gloria me pasa el proyecto y me dice: ‘No sé por qué, tu casa está en amarilla y la de tu vecino también, y pone que están parcialmente afectadas’”, ha explicado. A partir de ahí, asegura que comprobó que aparecían implicados parte del garaje y una parcela utilizada como aparcamiento.

Propietarios que conocieron el proyecto después de las ofertas de compra

El caso de Díez se suma al relato de Gloria Viadero, que explica que hace aproximadamente un año un intermediario del promotor se puso en contacto con su familia para negociar la compra de varios terrenos.

Según su testimonio, en aquel momento no conocían qué se pretendía construir en esa zona de Villaverde de Pontones. Una de las parcelas no llegó a venderse y fue posteriormente, cuando el proyecto comenzó a conocerse públicamente, cuando empezaron a investigar qué era un PSIR y qué consecuencias podía tener para los propietarios.

Viadero señala además que, entre los vecinos que todavía no han vendido, varios han manifestado públicamente su rechazo al proyecto. Sobre quienes sí llegaron a acuerdos de venta, la plataforma dice desconocer su posición porque no se han pronunciado públicamente.

Agua, accesos y suelo rústico

Más allá de las afecciones particulares, la asociación mantiene su rechazo a la tramitación del complejo mediante un PSIR y continúa planteando dudas sobre varios elementos de la actuación.

Entre sus principales preocupaciones están el abastecimiento de agua, los accesos, el tráfico y la transformación de una zona actualmente ocupada fundamentalmente por praderías.

Los afectados recuerdan que el informe técnico municipal ya planteaba condicionantes en materias como agua, saneamiento y accesos. En la reunión mantenida la pasada semana con el alcalde de Ribamontán al Monte, aseguran que no obtuvieron una respuesta definitiva sobre cómo se resolverán estas cuestiones.

También cuestionan la dimensión del complejo para una localidad como Villaverde de Pontones y el impacto que, a su juicio, podría tener el aumento de visitantes sobre las infraestructuras y los servicios del entorno.

Los siguientes pasos después de la manifestación

La plataforma afronta ahora una nueva etapa después de la manifestación celebrada este sábado contra el proyecto.

Gloria Viadero reconoce que todavía no existe una hoja de ruta completamente cerrada, aunque una de las opciones es mantener una nueva reunión con el Ayuntamiento para coordinar los siguientes pasos. La asociación trabaja además con otros colectivos afectados por PSIR en Cantabria con la intención de desarrollar actuaciones conjuntas.

Por el momento, ya han comenzado una recogida de firmas contra el proyecto.

Los representantes de la plataforma valoran además el respaldo expresado por el Ayuntamiento en los últimos días, después de que el alcalde, Raúl Ruiz, asegurara en Onda Cero que el consistorio utilizará las herramientas técnicas y jurídicas a su alcance para intentar frenar la actuación.

Desde la asociación consideran ese apoyo un paso importante, pero mantienen sus críticas hacia el proceso y esperan ahora respuestas por parte del Gobierno de Cantabria. Su principal reclamación sigue siendo conocer con claridad cómo afectará el proyecto a los propietarios, al pueblo y a unos terrenos que, en algunos casos, aseguran haber descubierto dentro del expediente cuando la actuación ya alcanzaba directamente a sus viviendas.