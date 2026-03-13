El Ayuntamiento de Santander convocará un pleno extraordinario sobre El Bocal

El Ayuntamiento de Santander convocará en el día de hoy el pleno extraordinario solicitado por los grupos de la oposición sobre la tragedia de El Bocal en la primera fecha posible una vez que se haya completado la entrega al juzgado de toda la documentación requerida por la jueza que instruye el caso.

Esta decisión responde a un criterio de respeto institucional hacia la investigación judicial en curso. El objetivo es que el debate político se produzca cuando el juzgado disponga ya de la información solicitada, evitando cualquier interferencia en el desarrollo del procedimiento.

El equipo de gobierno ha reiterado que no tiene nada que ocultar y que acudirá a ese pleno con la voluntad de explicar lo sucedido en relación con los hechos investigados, tal y como ha hecho la alcaldesa Gema Igual tras producirse la tragedia, a pesar de que la administración responsable de la pasarela colapsada es la Demarcación de Costas dependiente del Gobierno de España.

La regidora y los concejales trasladarán “de primera mano” a la Corporación lo vivido durante aquellos días, tanto desde el punto de vista institucional como desde la dimensión humana y personal, dado que, en momentos de enorme dolor para la ciudad, la prioridad del equipo de gobierno ha sido acompañar a las familias, colaborar con los servicios de emergencia y mantener informados a los santanderinos con la información disponible en cada momento.

En este sentido, hay que recordar que la alcaldesa de Santander ha comparecido públicamente siempre que ha existido información relevante que trasladar. A lo largo de estos días ha informado a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, respondiendo a todas las preguntas planteadas por los periodistas, con el objetivo de aclarar los hechos y facilitar los datos disponibles en el Ayuntamiento.

Frente a esta actitud, el equipo de gobierno ha lamentado que otros responsables políticos no hayan ofrecido todavía explicaciones públicas sobre cuestiones que afectan tanto a lo sucedido en una infraestructura de su propiedad como a la gestión de este suceso. En particular, ha señalado que ni la Delegación del Gobierno ni la Dirección General de Costas han dado explicaciones a los ciudadanos sobre su actuación o sobre los aspectos que competen a sus respectivas responsabilidades.

Por eso, pide al grupo municipal socialista que exija “la misma transparencia” a la institución responsable de la pasarela colapsada, ya que los ciudadanos merecen conocer toda la información relativa a lo ocurrido y todas las administraciones implicadas deben actuar con el mismo nivel de “franqueza” y responsabilidad institucional.

El Consistorio insiste en que el respeto a las víctimas y a sus familias debe guiar cualquier actuación institucional relacionada con este asunto. Por ese motivo, considera imprescindible actuar con rigor, con prudencia y con pleno respeto al proceso judicial en curso.