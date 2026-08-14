El atleta torrelaveguense Mohamed Attaoui se cuelga el bronce europeo en 800 metros

El atleta torrelaveguense Mohamed Attaoui se colgó la medalla de bronce este jueves en la final de 800 metros del Campeonato de Europa que se está disputando en Birmingham (Inglaterra).

Attaoui, plata hace dos años en Roma y bronce este año en el Mundial short track (pista cubierta), marcó el ritmo de inicio y aguantó unos apretados metros finales, con el también español David Barroso cruzando la meta cuarto. El oro fue para el irlandés Mark English y segundo terminó el croata Marino Bloudek.

Attaoui sorprendió con un cambio de táctica, al ataque desde la salida cuando acostumbra a esperar su momento desde atrás, y el esfuerzo le restó en esos disputados últimos 50 metros.

España sumó así su segunda medalla en este Europeo tras la plata lograda el martes por Marta García en los 5.000 metros.