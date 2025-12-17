Angela Banzas, finalista del Premio Planeta, presenta la novela en Santander

La escritora gallega Ángela Banzas visitará este próximo sábado, 20 de diciembre, Santander para presentar la novela finalista del Premio Planeta 2025. 'Cuando el viento hable' cuenta la historia de Sofía, que nace en el otoño de 1939 tras una tragedia familiar.

La escritora gallega visitará este sábado El Corte Inglés de Santander donde presentará en el espacio cultural su novela, para después, acercarse a la Librería y firmar ejemplares de esta y sus anteriores obras. La presentación será a las 12:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Finalista del Premio Planeta 2025

Angela Banzas estudió Ciencias Políticas de la Administración en la Universidad de Santiago, cursando además un master en Dirección de Empresas en la Escuela Europea de Negocios de Madrid. Trabajó en la consultoría de la Administración Pública antes de dedicarse a escribir novelas de suspense.

En 2021 publicó El silencio de las olas, donde narra la historia de Adela Roldán. En 2022 continuó con La conjura de la niebla, que mezcla superstición y leyendas gallegas con investigación y un secreto familiar. En 2023 se publicó La sombra de la rosa, que explora el terreno de los autores malditos y combina misterio, intriga, crimen, secretos familiares y relaciones públicas. En 2024 llega El aliento de las llamas y un año después, en 2025, escribe Cuando el viento hable, con el que consigue ser finalista del Premio Planeta.