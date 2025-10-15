Así es Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025

La novela 'Cuando el viento hable', de Ángela Banzas, ha sido elegida finalista de la 74.ª edición del Premio Planeta. La autora, que ha recibido la cuantía de 200.000 euros, se había presentado bajo el seudónimo de Sofía García y la novela con el título de 'El color de la lluvia'.

Ángela Banzas, natural de Santiago de Compostela (Galicia), nació el 12 de mayo de 1982. Estudió Ciencias Políticas de la Administración en la Universidad de Santiago y posteriormente cursó el Máster de Administración de Empresas en la Escuela Europea de Negocios de Madrid.

Dedicada profesionalmente al sector de la consultoría, su pasión por la escritura la llevó a publicar su primera novela en el año 2021, titulada 'El silencio de las olas'. En ella narra la historia de Adela Roldán, una mujer cuya vida se ve afectada por una pesadilla recurrente que la atormenta desde que era niña.

Después de este título llegaron tres más en los años siguientes: 'La conjura de la niebla' (año 2022), 'La sombra de la rosa' (2023) y 'El aliento de las llamas' (2024) hasta llegar al título finalista del Premio Planeta, 'Cuando el viento hable'.

'Cuando el viento hable', obra finalista Premio Planeta 2025

Esta obra narra la historia de Sofía, que nació en la posguerra y fue criada por sus abuelos en la Galicia rural. Durante su vida arrastra secretos familiares y también ausencias.

Una complicación hace que acabe en el hospital, donde se ocultan terribles experimentos con seres humanos y el lugar donde descubre la existencia de una hermana gemela perdida.

Gracias a Daniel, Sofía puede descubrir por fin la verdad y juntos abren un camino hacia la esperanza y una nueva vida.

Otras obras de Ángela Banzas

'La conjura de la niebla' (2022) fue la segunda obra de Banzas, una novela en la que mezcla superstición y leyendas gallegas con una investigación y secreto familiar.

Su tercera novela, 'La sombra de la rosa' (2023), narra la historia de Antía Fontán, profesora de Literatura Hispánica en La Sorbona. Una obra que mezcla misterio, intriga, crímenes, secretos familiares y relaciones prohibidas.

En 2024, la autora publicó su cuarta obra, 'El aliento de las llamas', una novela basada en una historia que combina amor y redención.