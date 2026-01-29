La alcaldesa dice que en Cartes "no se dan las condiciones para la plena inclusión" de los menores extranjeros

LEER MÁS El Gobierno de Cantabria compra un edificio en Cartes para acoger menores extranjeros no acompañados

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, ha afirmado que en este municipio "no se dan las condiciones para la plena inclusión y adaptación en Cantabria" de la veintena de menores migrantes no acompañados que está previsto que acoja el edificio que ha comprado el Gobierno regional con este propósito en el Camino Real.

Cueto se ha pronunciado así en un comunicado emitido este jueves por el Ayuntamiento, en el que pide al Ejecutivo "que salga del oscurantismo" sobre este proyecto que trascendió ayer e informe "con luz y taquígrafos" de un proyecto "gestionado de espaldas (al municipio), del que no han informado nada".

En el mismo, la regidora también ha respondido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, para quien las declaraciones de la alcaldesa y su actitud son "inaceptables" porque "alarman infundadamente, estigmatizan a esos menores y llaman casi a levantarse en armas a la población", en lo que este miércoles calificó "un ejemplo de "irresponsabilidad" y, sobre todo, "de cinismo e hipocresía política escandaloso".

Cueto ha acusado a la presidenta de "querer correr un tupido velo con sus intenciones llevando este centro de menores al Camino Real de Cartes" y ha afirmado que ni es "racista ni insolidaria: lo que soy es una alcaldesa defendiendo los intereses de Cartes y de los vecinos y vecinas frente a un Gobierno de Cantabria que ha actuado de espaldas a los cántabros que vivimos aquí", ha señalado.

Al hilo, ha argumentado que en Cartes "no se dan las condiciones como podrían darse en municipios más grandes, con más centros educativos, con más instalaciones deportivas y dotaciones culturales y sociales", y se ha preguntado si los veinte niños "van a ir al mismo centro educativo, a la misma aula, van a jugar en el mismo equipo de fútbol o de baloncesto".

Porque, a su juicio, en el municipio "no se dan las condiciones para la plena inclusión y adaptación en Cantabria".

Además, ha pedido al Gobierno que informe al Ayuntamiento de las "causas objetivas" que ha llevado a la elección de este inmueble en el Camino Real, puesto que "los usuarios seguirán un itinerario sociolaboral y los recursos para desarrollarlo no están en Cartes".

Al respecto, Cueto ha insistido en que "eso no es ser racista: eso es tener sentido común, cuando se habla de acoger e integrar como ha hecho Buruaga, se habla con unos criterios técnicos que no se dan en Cartes y que el PP lo sabe perfectamente".

"Han tenido mucho tiempo desde que se anunció ese reparto solidario con los niños y niñas con Canarias para buscar más de una ubicación en centros y edificios con los que ya cuenta el Gobierno autonómico", ha aducido.

Sin embargo, en opinión de la alcaldesa, "en vez de optar por esa integración y por ese trabajo riguroso y responsable, han preferido comprar una vivienda en Cartes de espaldas al Ayuntamiento para hacer todo lo contrario a lo que se recomienda para ayudar, acoger e integrar en condiciones dignas a esos niños y niñas".

"Y ahora, sin comunicar nada al Ayuntamiento, sin ningún tipo de acuerdo, imponen un centro de menores en una vivienda que compran al lado de un edificio que es de su propiedad, el Torreón, y que lleva abandonado desde hace años", ha señalado.

En este sentido, Cueto ha afirmado que "se ha pedido la vista a los expedientes relacionados con la puesta en funcionamiento del centro, para comprobar que se han cumplido todos los trámites legales, desde el ejercicio de las competencias municipales".

Por otra parte, la alcaldesa ha explicado que en el Ayuntamiento han conocido el proyecto este miércoles "porque el director del futuro proyecto de acogida nos ha llamado para informarnos y hemos mantenido una reunión con él".

Al hilo, ha sostenido que si Gobierno y Ayuntamiento "hubieran colaborado desde el inicio, se hubiera podido transmitir un mensaje tranquilizador y no otorgar a esta compleja situación de desinformación un carácter de oscurantismo que la protección de datos no justifica, puesto que la cadena del anonimato se ha roto desde el inicio, llegando información dispersa a los vecinos en vez de canalizarse ordenadamente".

Cueto ha señalado que su denuncia en redes sociales sobre el centro "venía sobre todo fundada porque en Cartes llevábamos días oyendo rumores sin que nadie del Gobierno nos haya informado de nada, tampoco ahora".

"Han actuado de espaldas al Ayuntamiento, haciendo todo lo contrario a lo que haría un gobierno que quiere integrar a esos niños, que es trabajar con la administración local en la búsqueda de centros educativos, de actividades culturales o deportivas para esos niños, más allá de elegir ubicación o no", ha insistido.

Castigo a Cartes

Además, Cueto ha matizado que cuando habla de "castigar a Cartes no es por los niños, es porque es la segunda vez en menos de tres meses que el Gobierno actúa contra Cartes: lo primero fue quitándonos de la noche a la mañana una subvención europea que ya estaba preconcedida para financiar 'La Navidad europea de Cartes'".

Por último, Cueto ha reiterado que "no se trata de insolidaridad, ni racismo: se trata de proteger a los menores de la mejor manera posible y entendemos que hacerlo a espaldas de este ayuntamiento y sus vecinos y vecinas no ha sido el camino correcto y que lo que desde el consistorio se percibe como castigo es la falta de claridad e información en el proceso", ha concluido.