Los acampados en Santander permanecerán en la plaza Porticada aunque se aprueben los decretos

Los acampados en la plaza Porticada de Santander continuarán aunque se apruebe los decretos porque los consideran totalmente insuficientes.

La acampada que comenzó este lunes con tres tiendas de campaña y seis personas, cuenta ya con veinte tiendas instaladas y cerca de 50 personas por las noches. En declaraciones a los medios, el portavoz, Hugo Cicero, ha explicado que permanecerán, "mínimo hasta el sábado que haremos una asamblea y decidiremos todas qué se hace, si seguimos o si nos retiramos". Lo que sí está convocado es una concentración este sábado, día 3 de octubre, a las 12 del mediodía frente a Delegación de Gobierno.

Entre las acciones que están desarrollando han anunciado la creación de una "caja de resistencia" para afrontar colectivamente posibles sanciones derivadas de la protesta ya que agentes de policía han acudido de nuevo durante la madrugada para identificar a participantes en la acampada. Según ha señalado, esas identificaciones podrían derivar en propuestas de sanción, aunque ha precisado que hasta el momento no han recibido ninguna notificación.

Los promotores de la movilización han recordado que la acampada surgió tras el desahucio de Maricarmen la pasada semana en Madrid, aunque han asegurado que ese caso fue "la gota que ha colmado el vaso" de un problema más amplio.

Asimismo, han considerado que los decretos de vivienda que se debatirán este viernes son "totalmente insuficientes" y han advertido de que, a su juicio, no resolverá los problemas existentes.